Aujourd'hui et demain, jouez à la démo de Mario Strikers: Battle League

Le 27 mai dernier, Thibault nous annonçait l'arrivée d'une démo pour Mario Strikers Battle League , avec un tutoriel permettant de découvrir les commandes du jeu où le fair-play reste au vestiaire le temps d'un match ! Ce tutoriel est certes limité, mais ce samedi et ce dimanche, Nintendo organise plusieurs heures de démo en ligne pour découvrir le jeu dans son intégralité, à l'occasion de joutes en ligne forcément endiablées.Vous pouvez essayer la démo via des matches en ligne à l'occasion du week-end spécial "Mario Strikers Battle League Football First Kick", organisé ce samedi 4 et dimanche 5 juin 22, sur des sessions d'une petite heure qui auront lieu sur ces créneaux en France :- Samedi 4 juin de 5 à 6h, de 13 à 14h et de 21 à 22h- Dimanche 5 juin de 5 à 6h, de 13 à 14h et de 21 à 22hOn profite de ce rappel pour vous glisser quelques infos concernant le jeu. On commence avec les goodies proposés par Nintendo sur My Nintendo au Japon, avec un sac et un fanion Mario Strikers plutôt sympa. Le sac permet par exemple de ranger sa paire de chaussures de sport, et le fanion bah... à clamer sa ferveur pour Mario Football ! Les deux produits sont disponibles sur My Nintendo en échange de points Platine, dommage que l'initiative n'ait pas traversé les océans pour venir jusqu'à nous.A lire aussi : goodies de pré-commande pour Mario Strikers Battle League Au Japon, le public est fan des longues vidéos de présentation, dont on relaie souvent les lecteurs YouTube sur PN d'ailleurs. Mais avec Mario Strikers, Nintendo fait fort puisque ça nous semble être au moins la 3e bande-annonce de présentation sur le jeu, et on vous propose bien sûr de la découvrir ici :On termine pour cette actualité avec une autre vidéo YouTube, partagée par Nintendo of America et qui semble inaugurer une nouvelle série appelée "Strike of the week", un clip de 30 secondes qui nous montre le but de la semaine (notez la qualité de la traduction littérale proposée par votre dévoué :Sources : Nintendo Japon