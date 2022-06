Les Ultra-Chimères arrivent dès ce dimanche dans Pokémon GO avec Zéroïd

Un mystère pointe à l'horizon dans Pokémon GO ! 06/04/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Zéroïd, le Pokémon Parasite, fait ses débuts dans Pokémon GO dans des raids cinq étoiles le dimanche 5 juin 2022 de 10 h à 18 h (heure locale) ! Zéroïd est un Pokémon de type Roche et Poison. Cette forme de vie provenant d’un autre monde a été surnommée Ultra-Chimère et il semblerait qu’elle puisse produire une puissante neurotoxine. Essayez d’envoyer des Pokémon de type Sol que vous aurez attrapés pendant le « Pokémon GO Fest » pour espérer avoir un avantage au combat !

Le Pokémon GO Fest 2022 se déroule ce week-end et, comme nous nous y attendions, la journée de dimanche mettra à l'honneur les Ultra-Chimères qui feront leur arrivée dans l'univers de Pokémon GO.Niantic a confirmé cela à l'instant avec une vidéo ne laissant que peu de doute sur ce qui attend les joueurs pour la journée de demain.Pour les détails, il faut se rendre sur le site officiel du jeu qui précise que Zéroïd, la 1ère des Ultra-Chimères, sera disponible dans les raids cinq étoiles de 10h à 18h.Des études spéciales seront également de la partie pour ceux ayant acheté le ticket dans la boutique du jeu. Ce ticket donnera en plus accès à un nouvel évènement qui aura lieu le samedi 27 août prochain.Pokémon GO est disponible sur les smartphones Android et iOS.