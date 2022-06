On prend le prochain arrêt direction Bus Simulator City Ride

Galerie images 05/06/2022











Bus Simulator City Ride - Announcement Trailer | Nintendo Switch 06/04/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Un simulateur de plus vient s'ajouter au catalogue eShop. Devenez chauffeur de bus et transportez vos passagers à destination à bord de dix bus sous licences originales, provenant de célèbres fabricants internationaux (du moins connus dans le milieu).Avec votre société de transports publics, vous reliez les différents quartiers de la ville d’Havensburg, inspirée des agglomérations d’Europe du nord. Terminez le mode campagne pour étendre votre zone d'activité et admirez les paysages variés. Longez les bâtiments, les entrepôts navals, visitez le port, la vieille ville ou encore la campagne.Bus Simulator City Ride est destiné aux appareils mobiles et trouve logiquement sa place sur notre console hybride préférée. Si vous souhaitez avoir un aperçu avant sa sortie et que vous possédez un iPhone ou iPad, vous pouvez vous inscrire sur ce lien pour participer à un test privé. À partir du 10 juin, vous pourrez alors télécharger une version de développement et aider les équipes en communiquant avec elles. Si vous n'êtes pas éligibles à ce test, voici la vidéo trailer pour avoir un aperçu.Le jeu arrivera donc courant automne 2022 et une version physique sera également disponible pour la version Switch.