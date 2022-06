Découvrez le Parc Baby comme vous ne l’avez jamais vu !

Racing on All 3 Baby Park Variants in Mario Kart Tour! (Cat Tour Gameplay) 06/04/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Depuis le 31 mai, les joueurs de Mario Kart Tour ont pu découvrir ou redécouvrir le parc baby. En effet, en plus d’avoir subi un petit lifting fort appréciable, le circuit a eu droit à quelques variantes que GameXplain présente dans la vidéo ci-dessous.On trouve donc trois versions dans le jeu mobile : la course originale, le mode miroir et la nouvelle itération avec des rampes et tremplins qui sortent du circuit ! Il est intéressant de souligner qu’à l'instar du Circuit Yoshi, le Parc Baby est présent dans plus de trois jeux : Double Dash, Mario Kart DS, Mario Kart 8 et désormais Mario Kart Tour.La course cache dans ses décors de nombreux easter eggs dont le plus évident : le manoir de Luigi’s Mansion. Saurez-vous trouver les autres ? Petit indice, l’un d’entre eux est en rapport avec Walt Disney. N’hésitez pas à passer sur notre discord pour partager vos connaissances !