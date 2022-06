Rumeur : Crash Bandicoot bientôt de retour dans un nouveau jeu ?

Si Crash Bandicoot a été absent pendant très longtemps au début des années 2010, ces dernières années l'ont vu revenir dans plusieurs aventures plus ou moins inédites. Et cela ne serait pas fini puisqu'il s'apprêterait à arriver avec un nouveau jeu !C'est le journaliste de chez Windows Central, Jez Corden qui a annoncé dans un épisode de podcast que Toys for Bob, derrière les derniers jeux Crash Bandicoot et Spyro, serait actuellement en train de travailler sur un nouveau jeu Crash Bandicoot ! L'insider annonce même que le jeu serait orienté multijoueur avec la possibilité pour 4 joueurs de s'affronter.Nous n'en saurons pas davantage aujourd'hui mais il est possible que nous en découvrions, si cela est vrai, davantage dans les jours à venir avec, malgré l'absence de l'E3, plusieurs annonces attendues du côté de chez Activision Blizzard qui pourrait faire partie de l'évènement Xbox prévu dimanche 12 juin.Source : GoNintendo