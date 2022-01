Connaissiez-vous cet effet de l'eau dans Breath of the Wild ?

The Legend of Zelda - Breath of the Wild est un jeu truffé de secrets et détails. Un tweet du 31 décembre dernier, presque liké 17 000 fois depuis, nous rappelle une mécanique à laquelle beaucoup n'ont pas forcément prêté attention.





L'image reprise ci-dessous est assez éloquente par elle-même, on constate après une forte pluie que l'eau qui formait un petit étang disparait au fur et à mesure que le temps passe.



C'est donc une mécanique que nous ajouterons à tous les petits détails formant ce jeu.





Et vous, l'aviez-vous remarquée ?