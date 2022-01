Super Mario Starshine, la fusion de deux titres mythiques proposée par un moddeur

Galerie images 21/01/2022





Super Mario Starshine - Reveal Trailer 21/01/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

On se souvient de Super Mario Sunshine qui arrivait sur nos Nintendo Gamecube en 2002 et nous émerveillait par la beauté de son monde insulaire. Armé de notre ami J.E.T nous devions débarrasser l'île Delfino de graffitis faits par le double maléfique de Mario et partir à la recherche de Peach (encore une fois).C'est avec une importation du gameplay, des objets et des boss de Super Mario Galaxy que @SPG64 propose de parcourir l'île Delfino. Une toute nouvelle expérience de jeu avec des mécaniques de déplacements plus proches d'un jeu de plateforme.La prise en main des déplacements de Mario n'était pas des plus intuitive à la sortie de Super Mario Sunshine et pouvait, pour certains, rendre l'expérience un peu moins agréable. Plus besoin de l'Aérobuse, la Catabuse ou la Turbobuse pour sauter ou courir plus vite, les commandes classiques de saut et double saut les remplacent. Découvrez ci-dessous une vidéo de ce que ça donne.Le titre Super Mario Starshine vient du mélange entre Super Mario Sunshine et du stage de Super Mario Galaxy: Starshine Beach Galaxy. Et vous, quels autres jeux aimeriez vous voir fusionner? N'hésitez pas à commenter ou venir en parler sur notre serveur Discord.