Le grand défi relevé par les développeurs de Hyrule Warriors – L’ère du Fléau

The Legend of Zelda : Breath of the wild est connu pour fourmiller d’idées et de mécaniques qu’on découvre encore aujourd’hui. S’il y a quelques années, la technique de pêche par le sifflement a été mise au point , plus récemment, c’est le fonctionnement du bronzage ou de l’évaporation de l’eau qui a pu faire parler du jeu.





Imaginez donc maintenant les équipes de Koei Tecmo devant s’inspirer de telles mécaniques pour mettre au point leur musou, Hyrule Warriors – L’ère du Fléau . Pour rappel, les musou sont un genre de jeu quelque peu défouloir ou une seule attaque peut faire voler en l’air une dizaine d’ennemis. L’optimisation et les performances du jeu furent certainement un sujet de discussion au sein de l’équipe, mais le sujet qui a le plus animé les discussions des développeurs fut… l’herbe.

L’ère du Fléau narre les faits qui se passent 100 ans avant Breath of the Wild et devait donc reprendre la même apparence visuelle et quelques lieux, dont les plaines d’Hyrule. Dans une interview donnée au magazine Nintendo Dream (traduit par Nintendo Everything), il est révélé que reproduire l’herbe a monopolisé une centaine d’employés sur la moitié du temps de développement du jeu.





Le directeur artistique Yuu Oohoshi a expliqué que le jeu débute par une mission dans la plaine d’Hyrule et qu’il fallait, pour ne pas rater la première impression que le joueur aura une fois la manette en main, retrouver visuellement le jeu original. Seulement, les plaines d’Hyrule sont remplies d’herbe et il fallait la reproduire.





Afin d’être fidèle au jeu, l’équipe de chez Koei Tecmo à demandé à l’équipe Zelda chez Nintendo comment ils avaient réalisé l’herbe de Breath of the wild… Mais même avec ces explications, pourtant bien détaillées, les développeurs n’étaient sûrs de parvenir à la reproduire, à tel point que d’autres alternatives furent envisagées.

Ce sujet a donc occupé de nombreuses discussions chez Koei Tecmo pendant une majeure partie du développement du jeu mais les efforts ont fini par payer. D’ailleurs, avec 4 millions d’exemplaires vendus, c’est devenu le musou de la série Warriors ayant rencontré le plus de succès.





Pour rappel, Hyrule Warriors a été enrichi le 29 octobre via l’arrivée de la seconde partie du passe saisonnier ajoutant entre autres de nouveaux épisodes, de nouvelles arènes comme l'amphithéâtre et la voie de Lanelle, Pru’ha et Faras et un autre personnage.