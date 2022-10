Cinématique de lancement pour Mario + The Lapins Crétins: Sparks of hope

Mario + Rabbids Sparks of Hope: Bande-annonce cinématique de lancement 10/10/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Mario + The Lapins Crétins - Sparks of hope prépare sa sortie : le 20 octobre prochain, dans dix jours tout juste, nous pourrons tous en découdre avec Mario et ses amis dans un nouveau jeu d'action tactique au tour par tour.On vous propose sans plus attendre de retrouver cette vidéo ici :On a pu aborder le jeu récemment à l'occasion d'une session de découverte et de prise en main dont ne se sont pas encore remis ni PegasusFred, ni Maritsa qui nous a d'ailleurs proposé une sympathique preview du jeu ! La cinématique illustre bien les nouveautés inhérentes à cette suite à un jeu qui fait partie de la ludothèque à posséder absolument, même si le gameplay pourrait bien en prendre un coup une fois ce nouveau titre disponible !A lire aussi : notre interview de Xavier Manzanares En effet, Ubisoft a changé pas mal de choses, tout en misant sur la continuité en termes de genre... et de direction artistique. Et il faut reconnaître que cela fonctionne plutôt bien : on a hâte de pouvoir mettre la main sur le jeu dans les prochaines semaines pour vérifier tout cela.Source : Youtube