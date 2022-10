Fire Emblem Engage présente Alfred et Céline

Fire Emblem Engage - Alfred and Celine gameplay 10/09/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Nintendo et Intelligent Systems ont introduit deux autres personnages du jeu Fire Emblem Engage cette semaine, Alfred et Céline, nous permettant d'obtenir quelques détails. Ils sont respectivement le premier prince et la princesse du royaume de Firene.Céline est la première princesse du royaume de Firene et la petite sœur d’Alfred. Elle est gentille et innocente, une philanthrope qui essaie de tout résoudre par des négociations pacifiques. D’un autre côté, il semble qu’elle ne soit pas contre le combat pour protéger la paix. La classe de départ de Céline est Noble, tout comme Alfred. Ils sont adeptes de la magie et peuvent également manier des épées.- Alfred est le Premier Prince du Royaume de Firene, et un jeune homme insouciant qui se bat avec le Dragon Divin. C’est gentil et un hédoniste qui aime l’entraînement et les fleurs. La classe de départ d’Alfred est Noble. Avec le sang de la noble royauté qui coule dans leurs veines, ils montent à cheval et brandissent élégamment une lance.Vous pouvez regarder un peu de gameplay pour Alfred et Céline dans Fire Emblem Engage ci-dessous. Avec Alfred, la conversation indique qu’il a rendu visite à Alear endormi plusieurs fois et qu’il est surpris qu’Alear se soit réveillé. Nous pouvons également voir une conversation entre Céline et Alear. Céline mentionne qu’Alear a accepté la demande d’aide de Firene et l’a également sauvée.Fire Emblem Engage est prévu pour le 20 janvier 2023 en attendant sa sortie n’hésitez pas à lire nos précédents articles sur l’annonce du jeu au dernier Nintendo Direct ainsi que l'arrivée de Marth dans le jeu.