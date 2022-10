PARIS GAMES WEEK 2022 : Plaion en force cette année avec un line-up de qualité.

Pour éblouir vos yeux avec de belles images, Plaion a noué un partenariat avec Samsung Europe. Tout le stand sera donc équipé de moniteurs Samsung Odyssey. C’est actuellement ce qui équipe notre PC, la qualité est effectivement de mise.





Quid des jeux ? Nous passerons rapidement sur la promotion des titres pour le moment non portés sur Switch, mais vous pourrez néanmoins découvrir le mode co-op de Goat Simulator 3, un sandbox vous proposant d’incarner une chèvre (sortie le 17 novembre sur PC exclusivement via l’Epic Games Stores, sur PS5 et sur Xbox Series X│S).

『Goat Simulator 3』ゲームプレイトレーラー

Il y aura également Floodland, un jeu de survie devant sortir sur Steam et GOG le 15 novembre de cette année.

Gungrave G.O.R.E est un titre sanglant, vous incarnez Grav, un ancien tueur à gages de la mafia revenu d’entre les morts, en guerre contre la « SEED », une dangereuse drogue alien qui se répand à travers le monde. Gungrave G.O.R.E sortira le 22 novembre 2022 sur PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox et PC.



Gungrave G.O.R.E | Bullets Beauty Badass Trailer

Puis nous aurons de la part de Koei Tecmo « Wo Long: Fallen Dynasty », qui vous projettera dans une version dark fantasy de la fin de la Dynastie Han, où les démons ont envahi les Trois Royaumes. Les joueurs combattront des créatures mortelles mais aussi des soldats ennemis utilisant un style de combat à l’épée basé sur les arts martiaux chinois. Développé par la Team Ninja, Wo Long: Fallen Dynasty sortira début 2023 sur Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation®5, PlayStation®4 et PC via Steam®.



Wo Long: Fallen Dynasty - Official Gameplay Trailer

Enfin, nous pourrons compter sur le portage occidental du jeu de samouraï épique signé Ryu Ga Gotoku, « Like a Dragon: Ishin! », présenté lors de ce PGW par SEGA. Une historie se déroulant dans les années 1860 à Kyo, avec le combat d’un samouraï en quête de justice qui risque de changer à jamais le cours de l’histoire du Japon. Ce portage occidentale de Like a Dragon: Ishin! sortira le 21 février 2023 sur PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One, Windows et Steam.





Like a Dragon: Ishin! | Game Trailer

Et sur Switch ?

Du côté de la Switch, nous pourrons compter sur deux titres développés par Voxler. Let’s Sing 2023 Hits Français et Internationaux sortira le 15 novembre sur Nintendo Switch™, PlayStation®4, PlayStation®5 et Xbox et vous proposera de chanter sur une quarantaine de titres. Mais si vous préférez opter pour un groupe unique, Let’s Sing presents ABBA, sera disponible le 4 octobre sur Nintendo Switch™, PlayStation®5, PlayStation®4 et Xbox. Une version dédiée aux fans du groupe suédois, dont nous venons tout juste de publier le test.

Let's Sing 2023 - Teaser Trailer [FR]

Let's Sing ABBA | Launch Trailer

Les fans de RPG pourront se tourner vers Mato Anomalies. Le joueur se glisse dans le rôle du détective Doe afin de découvrir les sombres secrets qui se cachent derrière l’invasion de Mato par des créatures surnaturelles. Mato Anomalies sera disponible sur PlayStation®4, PlayStation®5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch et PC via Steam en 2023.



Mato Anomalies | Announcement Trailer - New Futuristic RPG Revealed

Sonic Frontiers en force !

SEGA étant partenaires de Plaion, Sonic Frontiers sera bien présent à la PGW et devrait drainer un flot important de curieux. La dernière aventure du hérisson bleu est en effet un blockbuster en puissance dont nous pourrons vérifier les premières qualités.







Sonic Frontiers est un nouveau jeu d'action-aventure en monde libre, où Sonic entame un nouveau chapitre sur les mystérieuses îles Starfall Islands en quête des Chaos Emeralds manquants. Alors qu'il cherche à retrouver ses amis, il devra élucider les mystères de l'ancienne civilisation dont les ruines parsèment cet endroit étrange et affronter les ennemis qu'il y rencontre.



Sonic Frontiers: Over 44 Min of Gameplay (TGS Demo & More)

Sonic Frontiers sera disponible sur PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch™ et sur PC le 8 novembre.





Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles Nintendo Switch Gameplay

Toujours du côté de SEGA, les visiteurs pourront s’essayer au jeu Demon Slayer -Kimetsu No Yaiba- The Hinokami Chronicles dans sa version Switch. Le titre est déjà disponible sur PS5, PS4, Series X|S, Xbox One, PC et Nintendo Switch.Un line-up assez varié, apte à séduire de nombreux gamers. Il faudra probablement être patient pour prendre en main certains titres.