Au revoir, Pyoro, et surtout... merci pour toutes ces années de ''rumeurs'' !

On ne saura sans doute jamais qui se cache derrière le pseudonyme de Pyoro, un utilisateur du réseau social X qui, depuis quelques années, s'était fait une spécialité de rumeurs toujours vérifiées rapidement ensuite concernant Nintendo. Jason Schreier, journaliste chez Bloomberg, a publié un article dans lequel il a dévoilé les sources du leaker le plus connu des fans de Nintendo, Pyoro Pyoro avait une spécialité : dévoiler en avance les annonces que Nintendo allait faire dans ses Nintendo Direct. Comme si la personne avait accès aux vidéos non encore diffusées de la chaîne YouTube de Nintendo. Mais cela aurait eu un air de déjà vu comme on en avait parlé dans cette news ! A l'approche du Nintendo Direct du 18 juin 2024 , on pouvait donc s'attendre à un nouveau festival. Pourtant, sur X, Pyoro se contentera d'un message presque trop banal selon lequel le compte ne s'attendait à aucune grosse annonce de la part de Nintendo.On découvrira lors du Nintendo Direct qu'en effet, à part un nouveau jeu Zelda, un jeu Mario & Luigi, un Super Mario Party et une nouvelle vidéo de gameplay de Metroid Prime 4: Beyond, il n'y avait en effet pas grand-chose à se mettre sous la dent pendant ce Nintendo Direct. Et cela ne méritait pas du tout un podcast spécial Nintendo Direct , d'ailleurs, non non !Plaisanterie mise à part, pour la toute première fois, Pyoro avait donc commis une erreur. Mais ce que nous ignorions alors, c'est que ce n'était pas la dernière : un journaliste de Bloomberg, Jason Schreier, a pris contact avec le compte pour l'interroger sur ses sources. Depuis le mardi, plusieurs internautes avaient identifié une possible faille dans la manière dont Nintendo gérait son site Internet, ce qui tendait vers une source japonaise pour alimenter Pyoro en rumeurs fondées.Pyoro ne semblait pas s'attendre à ce que sa conversation, par message direct privé entre les deux comptes, se retrouve au coeur d'un article disponible sur Bloomberg.com, ce qui pourtant semblait "assez clair" de la part de Jason Schreier. Quoi qu'il en soit, Pyoro a suspendu son compte, désormais verrouillé, laissant ses près de 110.000 abonnés orphelins.Pour résumer l'affaire : des internautes ont identifié que les précédents leaks de Pyoro concernaient des jeux dont la fiche était apparue en ligne dès le Nintendo Direct de leur annonce. Cela a donc conduit certains à penser que cela était lié à la façon dont était géré le site de Nintendo. Or, pour le Nintendo Direct du 18 juin, aucune fiche ne semble avoir été créée en avance, et de fait Pyoro a pensé qu'il n'y avait donc rien de spécial à en attendre.On avait juste oublié qu'il y a quelques semaines, le site japonais de Nintendo a rejoint la version américaine du site : en passant sur l'extension de domaine nintendo.com — ce que les sites européens ont aussi fait depuis , Nintendo a sans doute corrigé sa faille, peut-être même sans le vouloir. On peut aussi penser que Nintendo savait pertinemment que cette migration vers la version américaine du site allait régler le souci de manière assez définitive.Pyoro n'était en tout cas pas directement la personne qui pouvait accéder à de telles informations dans ce qu'on appelle le back-end du site japonais de Nintendo. C'est plutôt un de ses contacts, ce que Pyoro confirmera par message au journaliste de Bloomberg, ce qui par essence pourrait bien mettre quelqu'un en difficulté au siège japonais de Nintendo si d'aventure le service informatique de la firme est en mesure de remonter jusqu'à la source. Pyoro ne pensait pas que ses infos seraient exploitées telles quelles dans l'article, quelle innocence...C'est donc en quelque sorte la fin d'une ère que nous marquons avec cette dernière actualité qui nous permet de mentionner le nom de Pyoro, dont le compte X est maintenant verrouillé, et les posts inaccessibles. Mais nul doute que d'autres leakers ne manqueront pas de faire leur apparition dans le futur, on a déjà remarqué sur Resetera un message hautement évocateur posté avant le Nintendo Direct :Avouez que ce message, à lui seul, qui fait référence à The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, et à Mario et Luigi: L'épopée fraternelle, est assez troublant ! Il n'en faut pas plus pour penser que peut-être, à l'avenir, c'est AdaWong qui nous alimentera en rumeurs croustillantes à l'approche des Nintendo Direct. En tout cas, à la lecture des actualités liées au retrait de Pyoro, on ne peut que penser aux dizaines de jeux dévoilés quelques heures en amont des Nintendo Direct, pendant des années, sans que Nintendo parvienne à identifier l'origine de la fuite. Merci Pyoro pour toutes ces révélations. L'heure de la retraite a peut-être sonné, et avec elle le plaisir de se laisser surprendre avec des annonces vraiment fracassantes lors des prochains Nintendo Direct.Source : Bloomberg