Cowabunga ! Les tortues Ninja sont de retour en juillet sur Nintendo Switch avec Teenage Mutant Ninja Turtles : Le Destin de Splinter

Teenage Mutant Ninja Turtles: Splintered Fate - Release Date - Nintendo Switch

Après Teenage Mutant Ninja Turtles : Shredder’s Revenge et TMNT : The Cowabunga Collection et avant la très attendue adaptation de the Last Ronin, la Nintendo Switch accueillera Teenage Mutant Ninja Turtles : Splintered Fate.Ce jeu est l’adaptation d’un jeu mobile déjà disponible sur Apple Arcade.Après un premier trailer diffusé lors du Nintendo Indies World du 17 avril 2024, l’éditeur Super Evil Megacorp en collaboration avec Paramount Game Studios annonce la date de sortie à travers un nouveau trailer proposant des séquences de gameplay très dynamiques.Le jeu se présente comme un action rogue like ou vous pourrez incarner les 4 tortues ninja en solo ou en coop évoluant dans un New York sombre et inquiétant à la recherche de leur Maitre Splinter qui a été kidnappé. Chaque Tortue dispose de son propre gameplay en fonction de leurs armes respectives.Nul doute que Shredder et ses fidèles acolytes Bebop et Rocksteady seront également de la partie pour contrecarrer les projets de nos chères tortues.L’actualité Tortues Ninja est à son paroxysme en cette année 2024 entre la ressortie des comics chez Hi Comics, la diffusion d’une nouvelle série Tales of the Teenage Mutant Ninja Turtles annoncée le 9 août sur Paramount + ainsi que la sortie de Teenage Mutant Ninja Turtles : Splintered Fate le 17 juillet 2024 sur Nintendo Switch.Retrouvez le dernier trailer de Teenage Mutant Ninja Turtles : Splintered Fate :A lire aussi : Un roguelike Tortues Ninja : le Destin de Spinter en juillet sur Switch