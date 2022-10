Atelier Ryza 3 dévoile quatre de ses nouveaux personnages

Galerie images 14/10/2022







Koei Tecmo et Gust annoncent l’arrivée de nouveaux personnages dans la sortie du prochain de la série des Ateliers, Atelier Ryza 3 : The Alchemist of the End & the Secret Key. Direction l’île de Kurken pour suivre les aventures de Ryza, l’alchimiste préférée des fans de la licence. Dans cet épisode, de mystérieuses îles apparues soudainement, menacent la vie paisible de Kurken et Ryza part à la quête aux réponses accompagnée de ses amis.Le jeu arrive avec une promesse de liberté qu’aucun autre de la licence Ateliers n’a atteint auparavant. C’est une proposition qui semble riche avec son lot de mystères et de possibilités. Au détour de l’histoire principale, vous pourrez poursuivre des quêtes secondaires et vous laisser porter vers de nouvelles routes. Vous pourrez tomber sur des zones cachées ou encore des points d’intérêts. Une sensation de liberté d’autant plus importante que les mécaniques de déplacements octroyées à Ryza, lui permettent d’escalader les montagnes, d’utiliser des tyroliennes, ou de traverser les cascades.Cette aventure extraordinaire mènera le groupe a rencontrer d’illustres marginaux qui leur viendront en aide. On en apprend un peu plus sur quatre d’entre eux, à commencer par Federica Lamberti, la responsable adjointe du syndicat de l’artisanat de Sardonica, la ville des artisans. Prise au milieu d’un conflit qui oppose la faction de Glassword et celle de Fairystones elle décide de suivre Ryza dans son voyage pour tenter de réconcilier ces deux factions ennemies.Vous croisez plus tard Dian Farrell. Il fait partie d’un groupe militaire nommé “Gleaner” qui désigne les guerriers qui collectent des “graines de lumières” qui servent d’énergie pour les outils qu'utilisent les habitants du village. Rejetant les méthodes employées par les “Gleaner”, Dian décide de rejoindre à son tour le groupe pour partir vers une nouvelle quête.Ensuite c’est au tour de Bos, l’ami d’enfance de Ryza. Figure noble, héritier de la famille Brunnen, il s’est entraîné en secret pour être prêt le jour ou l’occasion de partir l’aventure se présenterait. Les années semblent avoir apaisé les rancœurs qu’il éprouvait envers Ryza à cause d’un malentendu passé qui, de temps à autre, ressurgit pour laisser place à un peu de médisance. Il faut de tout dans un groupe après tout !Le quatrième personnage qu’on vous présente, se nomme Kala. Sous l’apparence de cette petite fille mi-animal mi-humaine se cache une Grande Ancienne de plus de mille ans. Légende du clan Oren, elle semble en savoir plus sur le mystérieux portail que Ryza a vu à l’apparition des mystérieuses îles.Vous l’aurez compris, Atelier Ryza : Alchemist of the End & The Secret Key s’annonce comme un épisode unique. De quoi satisfaire les fans de l’univers et séduire les amateurs de JRPG.Pour rappel, la sortie du jeu est prévue le 22 février 2023.