Xenoblade Chronicles 3 : la vague 2 du DLC disponible avec la version 1.2.0

Nintendo a diffusé sur ses serveurs une mise à jour pour Xenoblade Chronicles 3 qui permet également de retrouver le contenu additionnel de la vague 2. Il faudra maintenant attendre avril 2023 pour découvrir la troisième vague de ce DLC XC3.Mais parlons du contenu de cette vague 2 qui se compose de deux éléments : tout d'abord parlons d'Ino, un nouveau héros qui arrive avec sa propre quête annexe. Les développeurs ont aussi ajouté un mode Challenge Battles au cours duquel les joueurs peuvent gagner des accessoires et des habits spéciaux en vainquant des ennemis coriaces.Quant aux notes de version de la mise à jour 1.2.0, voici ce que Nintendo nous explique à leur sujet...- Ajout d'une fonction permettant de recevoir le Pass Expansion 2.- La disponibilité de la "Sauce Soyprimo" était auparavant restreinte en dehors de la progression d'une certaine quête. Désormais, la boutique de la Caravane de la ville vendra de la sauce Soyprimo.- Augmentation du bonus de temps d'effet pour les arts de fusion utilisant l'art "Accélération" de l'escrimeur Flash.- Correction des objets Collectopedia "Gogol Dalm" et "Gogol Olipple", précédemment indisponibles dans la version 1.1.1, afin qu'ils puissent être acquis.- Correction d'un problème où le son de la chute d'un personnage en combat était diffusé par-dessus le son de sa chute avant que l'écran ne devienne noir.- Correction de problèmes supplémentaires pour améliorer l'expérience de jeu.Xenoblade Chronicles 3, disponible depuis le 29 juillet 2023 sur Switch, est un RPG idéal pour les longues soirées d'hiver, avec des dizaines d'heures de jeu que RYoGA a traversées pour nous dans son test du jeu . Et si vous êtes un fan absolu de la franchise, vous avez peut-être appuyé sur F5 dans l'espoir de commander l'édition collector du jeu cette semaine sur My Nintendo Store ?