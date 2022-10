Pokémon Écarlate et Pokémon Violet : un nouveau Pokémon nommé Ampibidou se dévoile

Découvrez Ampibidou 14/10/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Chaque jour qui passe nous rapproche un peu plus de la sortie de Pokémon Écarlate & Pokémon Violet. The Pokémon Company a d'ores et déjà passé la seconde et les vidéos se multiplient ces dernières semaines.Aujourd'hui, c'est une nouvelle vidéo de la championne d'arène Mashynn qui est publiée : elle nous présente un nouveau Pokémon avec qui elle aime bien combattre : Ampidibou !Une courte bande-annonce nous permet de découvrir le Pokémon in-game :Ampibidou dispose d'un nouveau talent appelé Grecharge qui renforce ses capacités de type Electrik quand il subit une attaque ennemi.Rendez-vous le 18 novembre pour découvrir cette nouvelle génération de jeux Pokémon sur Nintendo Switch !