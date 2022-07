8 minutes de bonheur avec une bande-annonce japonaise complète de Xenoblade Chronicles 3

Bande-annonce japonaise de Xenoblade Chronicles 3 07/09/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

S'il y a bien un jeu que les fans de RPG attendent, c'est celui-ci : Xenoblade Chronicles 3. Avancé de quelques mois pour donner un peu de répit à Splatoon 3 qui lui ne sortira que le 9 septembre 2022, le RPG de Monolith Soft arrive ce 29 juillet 2022 dans le monde entier. A quelques semaines de la sortie du jeu, Nintendo a publié sur sa chaîne YouTube une vidéo de 8 minutes pleine d'informations sur l'histoire, l'environnement/univers du jeu, ses personnages et les actions que vous pourrez y réaliser.Xenoblade Chronicles 3 avait fait l'objet d'un Direct spécial dans lequel on avait pu, en 25 minutes, faire un beau tour d'horizon de ce que le jeu nous proposera. L'histoire du jeu est aussi triste qu'intéressante puisque ses habitants ne peuvent y vivre plus de 10 ans, période au terme de laquelle on meurt. Un sombre dessein qui n'est pas sans interpeller votre équipe constituée un peu malgré elle de représentants des deux clans qui s'affrontent depuis, disons-le, toujours.Il ne fait donc pas bon vivre dans la région d'Aionios, où les nations de Keves et de Magnus se battent l'une contre l'autre. Avec votre équipe de 6 personnages, vous allez évoluer dans des régions qui parfois vous rappelleront vaguement les deux précédents jeux, non sans rappeler qu'il n'est pas du tout nécessaire d'avoir joué aux premiers opus pour savourer celui-ci. Les soldes en cours sur de précédentes éditions vous donneront peut-être toutefois envie de craquer, vous avez peut-être quelques dizaines d'heures de jeu à tuer avant la sortie de XC3 fin juillet !On évoquait les deux nations en guerre : Keves est une nation où la technologie est reine, ses ingénieurs ont imaginé des véhicules de combat qui permettent d'aller affronter l'ennemi. Quant à Agnus, il s'agit d'une nation qui baigne dans la magie avec l'éther, une technologie magique, peut-on lire sur la page officielle du jeu.Les personnages de votre groupe sont donc au nombre de 6 :- Noah : un soldat de Keves qui mène le rituel permettant aux soldats de passer dans l'au-delà après avoir perdu la vie sur le champ de bataille- Lanz : allié de Noah, il dispose d'une arme imposant qui fait aussi bien office d'épée que de bouclier- Eunie : une soigneuse, amie d'enfance de Noah et Lanz au caractère bien trempé- Mio : masseuse d'âme du camp ennemi d'Agnus, très agile et donc en mesure d'esquiver facilement les attaques- Sena : petite mais costaude, elle a une incroyable force physique. C'est une alliée de Mio et Taion- Taion : un fin stratège (ça se voit aux lunettes !), son armement ressemble à des origami de papier.Vous jouerez dans la région d'Aionios, un monde unique fait de paysages somptueux, de "formes de vie surprenantes" et de panoramas à couper le souffle. Cette bande-annonce japonaise nous en donne un nouvel aperçu, d'ci la sortie calée donc au 29 juillet. Rappelons également qu'une édition collector sera proposée aux joueurs dans les semaines à venir, exclusivement sur le Nintendo Store (un système d'inscription vous permettra de pré-commander l'édition, qui ne sera pas disponible avant l'automne).Source : Gematsu