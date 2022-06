Xenoblade Chronicles 3 : promenade dans le monde d'Aionios

Joignez-vous à Noah et Mio, membres des deux nations en guerre Keves et Agnus, lors d’une aventure sincère pour arrêter le cycle de violence à travers une monde riche et ouvert. Un groupe de six personnages issus de ces deux nations font équipe pour aider les colonies d’Aionios à faire face aux dangers qui menacent les deux nations. Traversez d’immenses paysages fantastiques de science-fiction alors que vous découvrez comment ce jeu se connecte à la grande histoire de Xenoblade Chronicles™.

Commandez six personnages et passez facilement à des combats de jeu de rôles en temps réel

Le mécanicien kevesien Valdi est un des héros qui peuvent vous rejoindre dans #XenobladeChronicles3. Lorsque qu'il n'est pas en train de bricoler des machines ou des armes, il peut aider ses alliés au combat en les soignant ou en améliorant leurs capacités. pic.twitter.com/uPAxfAevax — Nintendo France (@NintendoFrance) June 7, 2022

Tous les six membres principaux de votre équipe se jettent dans l’action contre les ennemis, attaquant automatiquement avec leurs armes et Arts distinctifs. Positionnez votre équipe pour profiter des Arts et maximisez dégâts et afflictions. Deux personnages peuvent se lier pour former un puissant Ouroboros capable d’éliminer les ennemis les plus menaçants avec de puissants Arts.





Quelques informations concernant la sortie de l'édition physique collector.





Les précommandes de l'Édition Collector de #XenobladeChronicles3 ouvriront fin juillet sur le My Nintendo Store ! Inscrivez-vous pour recevoir un e-mail dès qu'elles seront disponibles : https://t.co/fOIFRw7IRt pic.twitter.com/sqLMxdeLbK — Nintendo France (@NintendoFrance) June 7, 2022

Nintendo a partagé une nouvelle bande-annonce pour Xenoblade Chronicles 3 mettant l'accent sur Aionios, le monde où les joueurs commenceront leur voyage.Une Édition Collector du jeu incluant une illustration de couverture réalisée par Masatsugu Saito, un livret d'illustrations de 250 pages à couverture souple et entièrement coloré, ainsi qu’un boîtier en métal pour accueillir la carte du jeu sera disponible en exclusivité sur le My Nintendo Store. Il faut obligatoirement passer par l'inscription de votre émail sur la page suivante . Les personnes achetant l'Édition Collector de Xenoblade Chronicles 3 recevront la version physique du jeu à son lancement le 29 juillet. Les éléments propres à l'Édition Collector (le boîtier SteelBook®, le livret d'illustrations ainsi que la boîte de l'Édition Collector) seront expédiés séparément à une date ultérieure (estimée à l'automne 2022). Tous les articles seront expédiés gratuitement. On rappelle que deux achats max seront possibles via le My Nintendo Store. Aux US, les précommandes de cette version collector débuteront ce 8 juin.