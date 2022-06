De nouveaux détails sur Sonic Frontiers

Selon l'histoire, Sonic s'envole dans un vortex avec Tails et Amy et se retrouve séparé de ses amis et seul sur une île isolée. Les îles mystérieuses sont le cadre principal du jeu, c'est pourquoi les artistes de l'équipe ont essayé de créer une ambiance mystérieuse, y compris avec la musique.

SEGA aime qualifier le jeu de monde ouvert plutôt que de zone ouverte. C'est en résolvant des énigmes et des défis que les joueurs découvrent des sections de la carte. Au niveau des actions possibles, on notera la possibilité d'orienter une statue, sauter d'une tuile à l'autre, faire des courses et utiliser la nouvelle capacité de boucle pour dessiner des cercles. Sonic peut rapidement esquiver et parer les ennemis.





Il ne vous aura pas échapper que certains boss sont vraiment énormes, comme Asura, qui oblige Sonic à appâter le titan pour qu'il frappe le sol afin de lui permettre de remonter sur son bras et atteindre ainsi les points faibles de sa tête (si vous avez vu le second film Sonic au cinéma, vous noterez que Sonic est confronté à un moment à un gigantesque robot créé par Docteur Robotnik/Jim Carrey, mais nous n'en dirons pas plus pour ne pas spoiler le long métrage). Comme indiqué par Thibault, il y a plusieurs façons d'affronter des ennemis spécifiques. En chassant et en battant ces boss, vous allez collecter des engrenages de portails, qui vont ouvrir des niveaux linéaires de taille réduite, dans le style des précédents jeux Sonic.





Les niveaux classiques sont accompagnés d'une poignée d'objectifs optionnels, comme terminer le niveau dans un certain temps ou collecter toutes les ailes rouges. Chaque objectif récompense les joueurs avec une clé de coffre-fort qui est nécessaire pour débloquer les émeraudes du Chaos.





Il reste désormais à croiser les doigts pour que Sonic Frontiers se montre fun manette en main, en particulier dans sa version Switch. Regardons cette dernière vidéo en présence d'IGN :





Source : IGN



Notre Thibault vous avait déjà présenté il y a quelques jours les premiers éléments connus suite à la diffusion par IGN d'une longue vidéo de 7 minutes de gameplay de Sonic Frontiers. On apprend désormais un peu plus de détails sur l'histoire, certains éléments de gameplay, toujours par le biais d'une nouvelle preview d'IGN.