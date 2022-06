Rumeur : 1-2 Switch : prêt pour une nouvelle session ?

Le concept de 1-2 Switch était clairement d'apporter un party-game familial d'un nouveau genre, en mettant en avant le potentiel des nouvelles manettes de la console en devenir, la Switch. La possibilité de secouer les joy-con pour lancer les dés, imaginer des glaçons dans un verre etc... c'était effectivement la porte ouverte à la création de nouveaux jeux très différents des autres sorties, avec la mise en place de concepts inédits. Une bonne idée sur le papier qui est devenu au final un one-shot d'essai assez court. Cette absence de suivi est fort regrettable car on a vraiment eu l'impression que Nintendo n'était pas convaincu réellement par le potentiel ludique des joy-con alors qu'en parallèle, le constructeur nous vendait le potentiel des manettes par différentes publicités et nous abreuvait d'une gamme complète de joy-con de différents coloris.







Une absence de suivi qui reste un cas assez rare sur Switch. En effet, le Nintendo Labo a connu avant sa mise en sommeil quatre kits de qualité inégale pour nous proposer différents gameplay. Les cartons prennent aujourd'hui la poussière, d'autant que les élastiques ont la fâcheuse tendance à mal vieillir et à se briser vite dans le temps. Les party-game ont connu différentes versions et compilations (51 jeux pour 51 worldwide games, une centaine de mini-titres pour les WarioWare et autres Mario Party Superstars, même Cérébrale Académie se montre plus riche).





Pourtant, selon les informations livrées par Fanbyte, Nintendo avait de nouveaux projets pour étendre les possibilités de 1-2 Switch avec le développement d'une suite qui aurait dû se nommer Everybody’s 1-2 Switch. En croisant diverses sources, les faits indiquent qu'avec 3,45 millions d'exemplaires vendus, 1-2 Switch avait reçu un accueil suffisant pour développer une suite (même s'il a été grandement par le fait d'avoir été un titre de lancement, facilement disponible, à un moment où la console et les jeux Switch étaient assez difficiles à dénicher les premiers mois du lancement, les consommateurs ayant faim se ruaient sur tout ce qu'il pouvait trouver à ce moment pour s'occuper un peu).





Mais lors de la cogitation pour poursuivre l'aventure 1-2 Switch, il se serait posé une question fondamentale : comment proposer quelque chose de plus aux concepts lancés avec 1-2 Switch sans rendre le premier opus caduque au niveau de son intérêt. En effet, si on imagine bien un second opus avec plus de mini-jeux que le premier titre, encore faut-il en trouver suffisamment pour rendre chaque mini-jeux intéressants et apportant quelque chose qui ne soit pas une simple redite. Et à priori, c'est à ce niveau que l'imagination des développeurs auraient coincé.





Les développeurs de Everybody's 1-2 Switch se seraient inspirés des titres à la Jackbox Party Pack, You Don't Know Jack, Fibbage, Quiplash pour concevoir une sorte de jeu télévisé avec présentateur portant un masque de cheval en caoutchouc (d'où son nom Horse), permettant des parties avec plus de joueurs en simultané et non des confrontations 1 vs 1. Des mini-jeux demandaient aux joueurs de se déplacer physiquement dans l'environnement comme pour les chaises musicales par exemple, ou d'utiliser leur téléphone pour jouer au bingo (permettant de créer des groupes jusqu'à 100 joueurs, expliquant ce nom d'Everybody's 1-2 Switch). On évoque même une version virtuelle de Spin the Bottle et qui consistait à dire quelque chose de gentil sur une autre personne.







Si le groupe 4 du DEP de Nintendo a travaillé sur le sujet, pourquoi rien n'a-t-il été publié en cinq années d'existence de la console ? Il semble que le résultat obtenu par toutes les idées proposées n'ait pas réussi à passer le crash-test des essais privés. On peut même évoquer un désastre tellement les retours des groupes de test auraient été négatifs. Le public cible que Nintendo espérait toucher - les familles avec enfants - trouvait les jeux ennuyeux ; beaucoup ne voulaient même pas jouer des parties entières. Dans l'exemple du bingo, un joueur utilisait le joycon pour mimer le fait de sortir un numéro avant de le lire sur l'écran de télévision, un processus que les testeurs ont qualifié de fastidieux.



Le mode principal du jeu, le mode Bataille d'équipe, opposait au moins deux équipes de joueurs dans divers mini-jeux. Ce mode mettait en avant Horse, qui faisait des commentaires colorés pendant les parties. Pendant le processus de localisation, les sources ont commencé à appeler le jeu "Horseshit" par raccourci. De quoi largement doucher les ardeurs des développeurs et obliger Nintendo à mettre la pédale douce sur le projet. Notons qu'au passage Nintendo a été interrogé pour vérifier la véracité de ce développement et que le constructeur n'a pas répondu aux sollicitations.





Everybody's 1-2 Switch n'est pas le premier jeu à connaître ce type de déboire et parfois les mauvais retours permettent de remettre l'ouvrage sur le métier pour prendre en compte les retours et corriger le tir. Nous avons des indications que Nintendo entrevoyait cette possibilité de développement supplémentaire et aurait continué en parallèle à préparer sa commercialisation, avec impression de jaquette et réservation de boitiers pour son lancement. Cependant, comme les retours en interne auraient vraiment été très mauvais, différents employés de confiance au sein de Nintendo n'hésitant pas à tirer la sonnette d'alarme pour indiquer que si le jeu sortait en l'état, cela risquerait de porte atteinte à la réputation de l'entreprise en tant que grand développeur de logiciels, le projet est finalement resté en stand-bye. Que faire de ce concept qui avait tout de même couté de l'argent pour son développement ?





Trois solutions semblaient donc être sur la table : la première, la plus risquée, était de se dire qu'on lançait tout de même le titre comme une suite indépendante, en se disant que 1-2 Switch avait été éreinté par la critique lors de son lancement et que malgré tout, la carrière commerciale du jeu avait été tout à fait correcte. La seconde solution, radicale, était de tout basculer en pertes : on laisse le jeu dans un carton sans jamais le commercialiser et on passe à autre chose. La troisième solution était d'en faire une sorte d'add-on de 1-2 Switch ou un titre proposé pour les détenteurs du Nintendo Switch Online (la version avec le pass d'extension payant), à la manière d'Animal Crossing : New Horizons - Happy Home et le booster pack Mario Kart 8 Deluxe. On éliminait ainsi de possibles critiques en se disant qu'un jeu qui n'était pas vraiment payé spécifiquement par les joueurs pouvait être pardonné plus facilement sur certaines lacunes qualitatives.





A ce jour, si Everybody's 1-2 Switch sommeille effectivement quelque part, il reste toujours invisible aux yeux des consommateurs et Nintendo jouerait l'attente. Selon les infos recueillies par Fansite auprès de diverses sources, Nintendo compterait bien proposer le jeu d'une manière ou d'une autre, mais attendrait le meilleur moment pour le faire. Il n'est pas impossible que pendant ce temps, l'équipe de développement ait revu une partie de sa copie et que malgré une mauvaise réception en interne, le jeu soit au final un peu mieux.