Ubisoft annonce ne pas vouloir faire le show ce mois-ci

Comme vous l'avez peut-être déjà appris, il n'y aura pas de salon de l'E3 cette année. Sans la "grand-messe" des jeux vidéo, les autres salons organisés par les éditeurs et constructeurs prennent de l'importance. Actuellement, c'est le Summer Game Fest qui tire les projecteurs vers lui avec un Geoff Keighley qui tente de faire monter la pression pour ce jeudi 9 juin.





Les grands constructeurs font leur présentation plus ou moins de leur coté désormais. Sony a organisé son State of Play le 2 juin. Microsoft organise un showcase Xbox et Bethesda le 12 juin. On ne sait pas encore ce que Nintendo prévoit, ou pas. Mais si annonce il y a, la date ne devrait pas trop tarder.



Au delà des constructeurs, les salons éditeurs prennent eux aussi de l'importance. Cependant, à la surprise quelque peu générale, Ubisoft a récemment annoncé qu'il ne ferait pas de présentation "Ubisoft Forward" ce mois-ci.





Aucune raison n'a été évoquée mais entre les manigances financières pour faire mains basse sur le studio, les accusations de harcèlement et réorganisations qui s'en sont suivies, mais aussi les sorties encore très récentes de Farcry 6, Watch dogs et Assassin's Creed, il faut peut-être du temps à l'entreprise pour remettre les projets en route et organiser sa communication.





Cela peut aussi être vu comme une volonté de se démarquer complétement des autres présentations sur le calendrier, et pouvoir faire le show lorsque tout le monde pourra s'y focaliser. D'ailleurs, le studio annonce tout de même une présentation "plus tard dans l'année".







Pour cette année, Ubisoft nous proposera The Lapins Crétins : Party of Legends le 30 juin. On espère que le studio nous donnera prochainement des nouvelles de Mario+Lapins Crétins : Sparks of Hope, surement lors de l'éventuel Nintendo Direct. Il se murmure aussi que dans ses cartons, une suite à Immortal Fenyx Rising est sur les rails et qu'un nouveau jeu Prince of Persia devrait voir le jour. Il faudra donc attendre pour en savoir plus.