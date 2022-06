Votre île ne sera plus accessible à partir de 2061 dans Animal Crossing : New Horizons

L'été arrive et cela vous donnera peut-être envie de vous replonger sur votre île dans Animal Crossing : New Horizons. Sachez cependant qu'il vous reste encore un peu moins de 40 ans pour profiter de votre séjour. Pourquoi ?

C'est la découverte récemment publiée par un joueur sur reddit , en changeant la date de sa console et tenté de jouer au jeu, il a vu s'afficher un message l'informant que pour pouvoir accéder à l'île, la date de la console doit se situer entre le 01/01/2000 et le 31/12/2060.

Ce sont vos petits-enfants qui hurleront peut-être à l'obsolescence programmée de votre île. Mais ne craignez rien, changer la date et revenir vers le passé (à moins que ce ne soit vers le futur...), et pouf, votre île sera à nouveau accessible. Vue la date limite du billet de séjour, nous avons le temps de voir venir cette fin programmée. La série est à nos côtés depuis 20 ans et pendant ce laps de temps, 5 itérations sont sorties. Il semble qu'il y ait de bonnes chances que d'ici 2061, nous soyons déjà loin de notre île.