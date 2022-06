Devolver Digital annonce son prochain Marketing Countdown le 9 juin et ça promet !

Devolver Direct 2022 Teaser | Watch June 9 @ 3PM Pacific 06/07/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Devolver Digital se distingue chaque année par son humour débordant. C’est en effet au travers une vidéo comique qu’on apprend que leur live se tiendra le 9 juin prochain et le communiqué de presse n’est pas en reste.Après moultes études des plus sérieuses, conduites par leur “Scientifists” on découvre que c’est au moment du compte à rebours qui précède les annonces marketing que les attentes du public sont au plus hautC'est comme ça qu'ils décident de tenir leOn y retrouve notamment l’actrice Mahria Zook qui incarne toujours la CEO de Devolver au travers des diverses vidéos publiées par le studio. Alors, rendez-vous le 9 juin à 23h59 très exactement en direct sur Twitch.tv/Twitchgaming pour découvrir les annonces dans ce live de 30 minutes. L'année dernière on découvrait notamment Death's Door qui a depuis su marquer les esprits par sa qualité. Qu'attendez-vous du live cette année ? Venez en discuter avec nous sur notre serveur discord.