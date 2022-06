Les manettes Nintendo Switch bientôt compatibles avec l’iPhone et l’iPad

!!! iOS 16 natively supports Nintendo Switch Pro Controllers!!



Can confirm they work perfectly with Delta pic.twitter.com/p8u1sdjvTt — Riles (@rileytestut) June 6, 2022

Les futures versions d’iOS et d’iPad OS, qui équipent les appareils mobiles Apple, apporteront la compatibilité native en Bluetooth avec les manettes de la Nintendo Switch.Une bonne nouvelle pour tous ceux qui désespéraient de ne voir que les manettes Xbox et PlayStation supportées par les appareils Apple et alors que le jeu sur mobile s'étend à vitesse grand V grâce aux différents services de jeux en streaming : iOS 16, qui a été présentée hier soir et qui est désormais disponible en bêta pour les développeurs (avant une bêta publique cet été) apportera le support de toutes les manettes Nintendo Switch.La manette Pro évidemment mais aussi les Joy-Con qui pourront être détectés individuellement ou bien sous forme de paire pour une meilleure prise en main. La détection individuelle permettra le jeu à plusieurs sur un seul appareil.iOS 16 est attendue pour cet automne sur les appareils iPhone et iPad compatibles.