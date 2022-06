Pokémon GO : un évènement pour fêter l'arrivée de la collection de cartes à jouer

Alors que le week-end GO Fest vient de se terminer, Niantic ne perd pas de temps et vient d'annoncer un nouvel évènement.Les plus fans de Pokémon savent déjà qu'une nouvelle extension de cartes à jouer arrivera cet été et qu'elle aura pour thème Pokémon GO avec des dizaines de nouvelles cartes reprenant des éléments introduits par le jeu mobile depuis 2016. Cette nouvelle extension du JCC Pokémon sera aussi fêtée dans Pokémon GO.Dès le 16 juin à 10h et jusqu'au 30 juin à 20h, l'évènement permettra de capturer plusieurs Pokémon inédits, à commencer par Sovkipou et Sarmuraï qui feront leur arrivée dans le jeu. Un Pikachu portant un chapeau du JCC Pokémon sera aussi disponible durant cette période.La version chromatique de Meltan, le Pokémon exclusif introduit par Pokémon GO sera de retour via la Boîte Mystère. La Boîte Mystère est disponible en transférant un Pokémon de Pokémon GO vers le service Pokémon GO ou vers les jeux Pokémon Let's Go, Pikachu ! et Pokémon Let's Go, Évoli ! Quant aux Raids Cinq Étoiles, ils verront arriver un Mewtwo qui connaîtra l'attaque Ball'Ombre ou Frappe Psy. Il sera évidemment disponible en version chromatique.Six Défis de collection seront également disponibles durant l'évènement et permettront d'obtenir des récompenses dans le jeu si vous les compléter. Ils concerneront évidemment les Pokémon présents dans la nouvelle extension du JCC Pokémon qui apparaîtront plus fréquemment à l'état sauvage.Début des festivités le jeudi 16 juin prochain !