Le sandbox Autonauts arrive sur Switch le 16 juin

Autonauts est un jeu de simulation sorti en 2019 sur PC et qui poursuit désormais sa carrière sur console, en intégrant au passage un tutoriel et une structure évoluée afin d'affiner la compréhension de comment coder vos assistants robots afin de tenir le mieux possible votre village. En effet, Autonauts, derrière sa structure ludique, possède tout un volet éducatif afin d'amener le grand public à embrasser l'apprentissage du codage.

Le joueur incarne un personnage qui semble être échoué sur une île et ne dispose que d'un dispositif à fabriquer des outils. Classiquement, en récoltant diverses ressources, vous allez pouvoir créer un village puis des bâtiments de plus en plus complexes, de nouveaux outils, le but étant de faire croitre votre civilisation le plus loin possible. Un schéma relativement classique qui se voit épauler par des possibilités d'automatisation. En effet, vous êtes seul et vous ne pouvez donc pas tout faire. Vous allez donc créer de petits robots et les coder de façon à leur ordonner de réaliser certaines tâches pour vous. C'est à ce niveau que le jeu prend sa dimension éducative car vous allez devoir gérer progressivement les algorithmes pour améliorer les robots à votre disposition. Un apprentissage réel mais pas si simple pour les plus jeunes, ce qui a obligé les concepteurs à améliorer le tutoriel afin d'aider un public novice à mieux entrer dans la démarche, en s'appuyant sur les retours d'expérience de la version PC Steam.

Graphiquement, on retrouve un graphisme assez léger, géométrique, mixant un peu l'esprti de Minecraft en moins détaillé et des éléments plus cartoonesques. Autonauts est développé par Denki et publié par Curve Games, et arrive sur l'eShop de la Nintendo Switch (version numérique uniquement pour le moment) à partir du 16 juin 2022 au tarif de 19,99 €.





Autonauts est un jeu qui suinte la personnalité et l'innovation pour offrir aux joueurs de tous âges une chance d'explorer un univers unique et coloré de codage et d'artisanat. Construisez une puissante équipe de robots pour automatiser tout ce qui se trouve dans votre village ; apprenez-leur ce qu'ils doivent faire et développez leur intelligence et leur potentiel opérationnel grâce à de nombreuses améliorations et options. Créez des objets d'artisanat et des structures rudimentaires à partir de plans, et construisez des dizaines de Workerbots différents pour faire de votre nouvelle planète un foyer entièrement fonctionnel.

La version console d'Autonauts est une toute nouvelle expérience de jeu, offrant aux fans un tutoriel et une structure évolués qui leur permettent d'affiner leurs compétences de codage plus rapidement et plus efficacement. Codez facilement vos assistants mécaniques en leur montrant ce qu'ils doivent faire, étape par étape, qu'il s'agisse de cuisine, d'agriculture, d'exploitation minière, de construction et bien d'autres choses encore.

Autonauts combine le meilleur du codage, de l'artisanat, de la simulation, de la construction d'un monde, de la chaîne de production et de la gestion des ressources pour créer une expérience vraiment géniale et unique en son genre.





Si vous avez l'habitude d'utiliser une interface de codage à la manière de Scratch ou le site Studio Code, l'apprentissage devrait bien se passer. Mais retenez que le gameplay n'est pas si simple et a pu décourager de nombreux joueurs sur PC, le portage vers les consoles et les améliorations de prise en main sont donc à scruter avec intérêt. Une forte communauté s'est développée autour du jeu sur PC pour conseiller les joueurs en perdition ou en difficulté, partager diverses trouvailles, il faudra donc ne pas hésiter à consulter divers wiki pour mieux avancer sur ce titre.

Prenez le temps de planifier chaque ressource. Le travail du bois sera votre priorité de départ : couper du bois, créer des planches, réaliser un robot qui coupera lui-même le bois, un autre pour creuser des trous et un troisième pour y verser des graines afin de régénérer la forêt et conserver un stock suffisant de matière première à disposition. A vous de trouver toutes les tâches possibles à assigner à des robots afin d'automatiser au maximum votre soutien logistique et vous décharger le plus possible. Un concept sur le papier très intéressant mais il faudra surveiller manette en main si l'ergonomie est vraiment en phase avec les promesses. On est très curieux du résultat même si on n'aurait pas été contre un affichage graphique un peu plus détaillé et des bruitages plus variés. La version console devrait logiquement profiter de l'ensemble du contenu développé après la sortie du jeu.