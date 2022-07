Les développeurs de Mario + Lapins Crétins Sparks of Hope évoquent leur relation avec Nintendo

Les relations avec Nintendo sont très bonnes. Bien sûr, cela fait maintenant huit ans que nous travaillons avec eux, alors évidemment nous commençons à les connaître, et eux nous connaissent. Le défi était ailleurs. Le premier jeu consistait à découvrir cette nouvelle marque et la relation entre Mario et les propriétés intellectuelles de Nintendo et les Lapins Crétins, et bien sûr à avoir Mario dans un jeu tactique également. C'est ce dont nous avons discuté à l'époque.



MARIO + THE LAPINS CRÉTINS™ SPARKS OF HOPE - SHOWCASE 07/10/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Le site Nintendo Everything (voir source) a pu s'entretenir avec le Producer de Mario + Lapins crétins : Sparks of Hope, et une de ses questions a notamment porté sur la relation entre Nintendo et Ubisoft dans le cadre de la conception puis du développement du jeu.Xavier Manzanares a expliqué que Nintendo avait dans ce jeu le même rôle que pour le premier titre de ce qui devient donc une saga : un rôle de conseil, tandis que Shigeru Miyamoto avait la possibilité de tester des versions intermédiaires de développement.Du fait de la relation ancienne depuis le premier jeu, Xavier Manzanares estime que les relations entre Nintendo et Ubisoft sont désormais plus fortes et qu'une sorte de relation de confiance s'est instaurée, ce qui a permis de créer les créatures hybrides entre Luma et Lapins, ou encore d'avoir Bowser comme personnage jouable.Les choses sont sensiblement différentes quand il s'agit des licences de Nintendo :Mario + Lapins Crétins: Sparks of hope sortira sur Nintendo Switch en exclusivité le 20 octobre 2022. On vous renvoie vers ce dossier sur les derniers éléments de gameplay communiqués par Ubisoft fin juin, histoire de prendre notre mal en patience d'ici la sortie du jeu à l'automne prochain.Source : Nintendo Everything