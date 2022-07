Pokémon Puzzle League arrive sur le Nintendo Switch Online + Pack additionnel le 15 juillet

Pokémon Puzzle League arrive le 15 juillet sur Nintendo Switch 07/09/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Un nouveau jeu Nintendo 64 s'apprête à rejoindre le catalogue des titres disponibles sur le service réservé aux abonnés du Nintendo Switch Online + Pack additionnel. Il s'agit de Pokémon Puzzle League.Sorti en 2000 sur Nintendo 64, le jeu est un Tetris-like se déroulant dans l'univers des Pokémon et même plus précisément dans celui du dessin-animé. Retrouvez donc Sacha et ses amis dans ce jeu de puzzle qui arrivera le 15 juillet sur Nintendo Switch.Après Pokémon Snap il y a quelques semaines, la sortie de Pokémon Puzzle League sur le service Nintendo Switch Online permet de garder l'espoir de voir arriver d'autres jeux Pokémon rétro sur Nintendo Switch. Nous pensons à Pokémon Stadium évidemment !