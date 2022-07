Fall Guys conquiert 50 millions de joueurs en 2 semaines

We're in absolute disbelief...



THANKS EVERYONE! pic.twitter.com/YU7aNzUBOT — Fall Guys... FREE FOR ALL! (@FallGuysGame) July 6, 2022

Fin juin, le jeu phénomène de 2020, Fall Guys sortait enfin sur Nintendo Switch et Xbox One. Pour l'occasion, le jeu devenait free-to-play avec un changement de formule pour s'adapter à un nouveau marché plus concurrentiel aujourd'hui.Deux semaines plus tard, Mediatonic dresse un premier bilan positif de cette nouvelle stratégie : 50 millions de joueurs ont profité de Fall Guys gratuitement !Le jeu dépasse Fortnite dans les classements des jeux les plus téléchargés sur consoles. C'est Epic Games, éditeur des deux jeux, qui peut se frotter les mains de son rachat de la maison mère de Mediatonic, Tonic Games en 2021.Reste maintenant à maintenir la tendance durant l'été et sur le long terme. Pour cela, Fall Guys compte multiplier les évènements in-game et inciter un maximum de joueurs à acquérir les différents costumes disponibles dans le jeu. À voir si cela suffira ou non !