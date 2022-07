Selon le NPD, la Switch restera la console la plus vendue en 2022.

Malgré son âge, les ventes de la Switch ne faiblissent pas. Et on peut logiquement se dire que le collector Oled Splatoon 3 va relancer une nouvelle vague de précommandes afin d'obtenir cette précieuse version. Avis aux collectionneurs, une nouvelle Switch est dans la place, courant septembre 2022 avec quelques périphériques et accessoires aux couleurs des batailles encrées.

Mat Piscatella, analyste chez NPD , a rassemblé quelques projections pour 2022, et selon ses commentaires, les choses vont rester au beau fixe pour Nintendo car selon lui, la Nintendo Switch restera la reine des ventes de consoles pour l'année 2022. Une performance impressionnante au regard de l'âge de la console, difficile en revanche de dire si entre la Switch, la PlayStation 5 et la Xbox Series, quelle sera la plateforme qui tirera le plus de revenus de ses ventes.





Du côté du Royaume-Uni, même son de cloche avec pour le mois de juin une hausse des ventes de consoles Switch de 24% par rapport au mois précédent, a indiqué Chris Dring de gameindustry.biz sur Twitter. Entre les sorties de Mario Strikers : Battle League (toujours présent dans le top 3 depuis son lancement) et Fire Emblem Warriors : Three Hopes, le mois de juin a été fort en sorties et nous attendons désormais Xenoblade Chronicles 3. Autant dire que Splatoon 3 en septembre risque de frapper très fort.

June was a solid month for console sales in the UK. Switch sales up 24%, PS5 sales up 2%, Xbox Series sales up 31%. Overall, all console are down year-on-year, but things are picking up on a monthly basis — Christopher Dring (@Chris_Dring) July 6, 2022

Au Japon, la famille Switch s'est écoulée à 84 281 exemplaires et le DLC Sunbreak de Monster Hunter Rise est le numéro 1. Voici un aperçu des performances des ventes logiciels et hardware sur le territoire nippon.

Ventes de logiciels (suivies du cumul des ventes depuis le lancement du produit)

C'est clairement un carton plein au niveau des ventes de jeux sur Switch :







1 - [NSW] Monster Hunter Rise + Sunbreak Set (Capcom, 30/06/22) - 104 315 (Nouveau)

2 - NSW] Nintendo Switch Sports (Nintendo, 29/04/22) - 20 169 (532 470)

3 - [NSW] Fire Emblem Warriors : Three Hopes (Nintendo, 24/06/22) - 17 841 (115 379)

4 - [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 28/04/17) - 9 937 (4 701 588)

5 - [NSW] Kirby et le monde oublié (Nintendo, 25/03/22) - 8 887 (786 697)

6 - [PS5] Gran Turismo 7 (SIE, 03/04/22) - 8 169 (117 694)

7 - [NSW] Demon Slayer : Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles (Aniplex, 06/09/22) - 7872 (130 384)

8 - [NSW] Minecraft (Microsoft, 21/06/18) - 7 444 (2 691 916)

9 -[NSW] Ring Fit Adventure (Nintendo, 18/10/19) - 7 101 (3 195 829)

10 - [NSW] Mario Strikers : Battle League (Nintendo, 06/10/22) - 5 953 (58 816)

Ventes de matériel (suivies du cumul depuis son lancement sur le territoire japonais) 1 - Modèle Switch OLED - 43 789 (1 971 212)

2 - Switch - 28 063 (18 446 910)

3 - Switch Lite - 12 429 (4 783 517)

4 - PlayStation 5 - 20 028 (1 479 080)

5 - Xbox Series X - 9 756 (123 620)

6 - PlayStation 5 Digital Edition - 4 333 (248 465)

7 - Xbox Série S - 2 774 (136 884)

8 - New 2DS LL (y compris 2DS) - 214 (1 187 413)

9 - PlayStation 4 - 15 (7 819 733)



A nouveau c'est une domination écrasante de la Switch.







Malgré tout, on conserve des rumeurs de nouvelle console qui devrait être annoncée en septembre

Pourquoi Nintendo aurait-il besoin de changer sa monture quand les performances commerciales sont insolentes et que tout le monde semble prédire une victoire de la Switch par Ko en cette fin d'année 2022 ? Tout simplement à cause des mises à jour de matériel nécessaire et du stock de Tegra X1 qui continue à bien fondre pour Nintendo.



Alors la nouvelle Switch, sortira-t-elle vite ou pas ?





Pas mal de questions sont soulevées, notamment lorsqu'on jette un coup d'oeil du côté du NERD, le Nintendo European Research and Development, basé à Paris et qui développe depuis de nombreuses années des technologies que Nintendo utilise ensuite dans ses produits hardware et software. Mario 3D All-Star, le kit VR du Nintendo Labo, la 3D de la 3DS, Mario Kart Live Home Circuit, le capteur cardiaque de Ring Fit, les navigateurs ou les consoles virtuelles, tout ceci n'est qu'un aperçu de leur travaux.

Il y a quelques mois , on avait repéré des dépôts de brevet d'un dispositif similaire à la technologie DLSS de Nvidia, s'appuyant sur une IA. Un système de neurones qui via un apprentissage va permettre de faire monter des images d’une résolution 540p jusqu’en 1080p voir en 4K (2160p). Cela se base en plus sur une puce spécifique, le NPU (Neural Processing Unit), un processeur spécialisé dans l’IA contrairement aux CPU et GPU, déjà présent dans de nombreux smartphones d'aujourd'hui.