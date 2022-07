L'E3 revient officiellement en 2023 avec l'aide de l'organisateur de la PAX, ReedPop.

C'est désormais clairement officiel, l'Entertainment Software Association, identité commerciale qui gère la convention, a annoncé le retour de l'E3 en 2023 en partenariat avec ReedPop, la société de production d'événements à l'origine de PAX, New York Comic Con, Star Wars Celebration et autres. Il fallait bien cela pour remettre le grand salon sur les rails après les années sombres du COVID, une pandémie malheureusement loin d'être éteinte encore aujourd'hui.





Nous sommes ravis de ramener l'E3 en tant qu'événement en personne avec ReedPop, un leader mondial dans la production d'événements de culture pop, a déclaré Stanley Pierre-Louis, président et directeur général de l'ESA, dans un communiqué. Les trois dernières années ont confirmé que l'E3 rassemble notre industrie comme aucun autre événement.

L'ESA n'a pas annoncé de dates précises pour l'E3 2023. L'inscription des médias commencera à la fin de l'année 2022. Les exposants confirmés, les guides d'hôtel et de voyage, les horaires des événements et d'autres détails seront partagés dans les mois à venir, a déclaré l'organisation. En 2019, la dernière fois que l'E3 s'est tenu en personne, la convention a attiré 66 100 participants, selon l'ESA.

On notera que ReedPop s'était déjà montré intéressé dans le passé pour prendre en charge l'E3, la patience a donc payé car c'est désormais chose faite. Rendez-vous en juin 2023 désormais.





C’est un immense honneur et privilège pour ReedPop d’assumer la responsabilité de ramener l’E3 en 2023, a déclaré Lance Fensterman, président de l’organisation. Avec le soutien et l’appui de l’ESA, nous allons construire un événement de classe mondiale pour servir l’industrie mondiale du jeu de manière nouvelle et plus large que ce que nous faisons déjà chez ReedPop grâce à notre portefeuille d’événements et de sites Web de premier plan. Kyle Marsden-Kish, vice-président mondial de la division gaming de ReedPop, qui dirigera l’équipe E3 nouvellement formée tout en assumant ses responsabilités en matière d’événements mondiaux de jeu en direct, a ajouté :

Pendant des années, nous avons écouté, entendu et étudié les commentaires de la communauté mondiale des joueurs. L’E3 2023 sera résolument épique, un retour à la forme qui honore ce qui a toujours fonctionné, tout en remodelant ce qui n’a pas fonctionné et en établissant une nouvelle référence pour les expositions de jeux vidéo en 2023 et au-delà.









L'E3 2023 accueillera à nouveau les éditeurs, développeurs, journalistes, créateurs de contenu, fabricants, acheteurs et concédants de licence. En outre, l'événement présentera des vitrines numériques et des éléments de consommation en personne. L'ESA, en annonçant le retour de l'E3 à L.A., a présenté l'événement de l'année prochaine comme une "semaine de révélations titanesques sur les AAA, de premières mondiales bouleversantes et d'accès exclusif à l'avenir des jeux vidéo".Un pari audacieux quand on voit comment les éditeurs ont su se passer du salon pour créer leurs propres évenements, via des lives adressés en direct sur le NET. Reviendront-ils tous à l'E3 ou pour une question de coût financier, préfèreront-ils poursuivre en cavalier seul ? Il faut reconnaître que l'aura de l'E3 nous permettait un condensé d'informations qui s'est malheureusement dilué ces dernières années. Beaucoup de rêves donc mais aussi des annonces de titres qui peinent parfois à sortir des années durant.