Carnet noir : le créateur de Yu-Gi-Oh!, Kazuki Takahashi, nous a quittés à 60 ans !

Kazuki Takahashi, auteur du manga Yu-Gi-Oh ! n'est plus. Il est décédé à 60 ans et son corps sans vie a été retrouvé dans la matinée du mercredi 6 juillet par les garde-côtes au large de Nago, dans la préfecture d’Okinawa, île du sud de l’archipel japonais, selon la chaîne de télévision publique NHK. Si pour le moment les circonstances exactes de son décès ne son pas connues, les autorités maritimes indiquent que le corps était revêtu d’un équipement de plongée en apnée. Une enquête est donc actuellement ouverte pour savoir si le décès est accidentel.

Né en 1961, Kazuki Takahashi est devenu un célèbre mangaka en créant le personnage de Yûgi Muto, un adolescent expert en jeu de cartes qui reçoit une relique égyptienne et bénéficie ainsi de certains pouvoirs apportés par l'esprit d'un pharaon. Si le manga est publié pendant huit années dans le prestigieux Weekly Shonen Jump de 1996 à 2004 et représente désormais 38 tomes, c'est sa déclinaison animée qui rendront Yu-Gi-Oh ! célèbre dans le monde entier, ainsi que par l'arrivée des cartes à collectionner, dont le succès est comparable à celui de Pokémon. Avec plus de 35 milliards de cartes vendues, il a connu son lot de spéculations au niveau de certaines cartes rares dont les ventes ont crevé certains plafonds. Yu-Gi-Oh ! a fait l'objet de nombreux portages sous forme de jeux vidéo, dont de nombreux titres sur consoles Nintendo.