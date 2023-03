Les sorties Nintendo Switch de mars 2023

Metroid Prime Remastered

Voici la liste des jeux dont la sortie est prévue en mars 2023 sur Nintendo Switch que nous vous présentons dans ce dossier :Annoncé en grandes pompes lors du dernier Nintendo Direct, le premier Metroid Prime, sorti à l'origine sur GameCube, fait son grand retour sur la console de Nintendo. Développé à l'origine par Retro Studio, le titre est un indispensable du catalogue Nintendo.Bienvenue sur Tallon IV ! La chasseuse de prime Samus Aran débarque sur la planète afin de débusquer les derniers pirates de l'espace. Elle y découvre la civilisation des Chozos ainsi qu'un environnement hostile. Disposant d'un arsenal complet, Samus devra s'enfoncer dans les profondeurs de la planète pour remplir sa mission tout comme affronter Ridley.Profitant des capacités de la Switch, Metroid Prime Remastered s'offre des graphismes en HD, une amélioration sonore ainsi que des nouvelles options de commandes. Il s'agit d'un Must-Have du jeu d'aventure en 3D (en attendant le futur Metroid Prime 4). On regrettera cependant la remasterisation du premier opus uniquement et non pas de la trilogie compléte.Samus vous attend pour explorer (encore une fois) Tallon IV ! Metroid Prime Remastered disponible dès le 3 mars, en exclusivité sur Switch. La version eShop est disponible dès à présent Dead Cells, c'est le jeu français de Motion Twin récompensé aux Game Awards de 2018 . En 2023, le titre revient avec un DLC en collaboration avec une licence phare : Castlevania Avec Dead Cells : Return to Castlevania, il s'agit d'un retour aux sources pour le titre. Empruntez un mystérieux portail pour découvrir le terrifiant château de Dracula. Accompagné de Richter et Alucard, le héros se lance dans les couloirs pour défaire les hordes de créatures. Vous voici alors dans l'univers de Castlevania.Le DLC comprend un nouveau scénario, 3 boss, 51 morceaux originaux, 12 morceaux iconiques de la saga de Konami ou encore 14 armes emblématiques (comme le Tueur de Vampire). 20 tenues seront également disponibles afin de pouvoir incarner également Alucard, Richter, Simon Belmont, Maria Renard, Trevor Belmont, Sypha, ou encore Dracula lui-même.La Mort et Dracula vous attendent dans le DLC Return to Castlevania, disponible dès le 6 mars. L'achat du DLC suppose l'acquisition au préalable du jeu original Dead Cell, déjà disponible.Un classique de la Wii fait son retour sur Switch : Project Zero : Le Masque de l'Eclipse Lunaire.Lors du festival de l'île de Rogetsu, un groupe d'e nfants est porté disparu. Retrouvés quelques temps après, les enfants n'ont aucun souvenirs des événements. Plusieurs années après, les adolescentes retournent sur l'ile afin d'obtenir des réponses à l'aide de la Caméra Obscura. L'appareil photo est capable de détecter et sceller les "horreurs indicibles".Sorti en 2008, Project Zero : Le Masque de l'Eclipse Lunaire est le 4éme opus de la saga Project Zero. Avec la Switch, le titre s'offre une mise à jour graphique afin de rendre l'histoire, l'environnement et les personnages plus attrayants. Jeu d'horreur oblige, la lumière ainsi que les ombres ont également été retravaillées. La remasterisation apporte également un nouveau mode pour pouvoir prendre des photos plus facilement ainsi que de nouveaux costumes.Aurez vous le courage d'affronter vos démons ? Découvrez la réponse dans Project Zero : Le Masque de l'Eclipse Lunaire à partir du 9 mars 2023.Vous êtes en manque de RPG au tour par tour ? Voici que Mato Anomalies débarque pour votre plaisir.Bienvenue dans un Shanghai néo-futuriste ! Le détective Doe et l'exorciste Gram vont s'unir pour enquêter sur différentes anomalies. Des abominations profiteront des brèches pour détruire la ville également. Ce sera à vous de parcourir la ville pour découvrir les secrets de cette histoire. Les 2 protagonistes utiliseront leurs capacités afin de percer les mystères et de lutter contre les abominations démoniques. En plus de ces phases d'enquêtes et de combat, un système d'interrogatoire à l'aide de carte permet de varier le gameplay.À vous de trouver la stratégie appropriée et de repousser les abominations ! Mato Anomalies est disponible dès le 10 mars.Après la sortie de Bayonetta 3, Platinum Games revient avec la sorcière de l'ombre via Bayonetta Origins : Cereza and the Lost Demon.Cette histoire se déroule bien avant que la sorcière prenne le nom de "Bayonetta". Voulant sauver sa mère, Cereza s'aventure dans la forêt interdite d'Avalon. L'héroïne sera accompagnée de Chouchou, son premier démon, afin de remplir cette mission.Bien loin de l'identité visuelle de la série, le titre prend une direction plus artistique et féérique. En effet, chaque zone est peinte à la main. L'opus abandonne également le genre du Beat-em all pour de l'aventure. Nouveau gameplay également, vous incarnez à la fois Bayonetta et Chouchou en fonction des sticks (gauche pour Bayonetta et droit pour Chouchou).Arriverez vous à libérer votre mère ? Réponse dès le 17 mars avec Bayonetta Origins : Cereza and the Lost Demon. Une démo est également disponible via Bayonetta 3 Développé par Gearbox, Have a Nice Death s'annonce comme un titre indépendant à surveiller.N'avez vous pas déjà imaginé incarner la Mort ? Vous voici à la tête de Death Incorporated, l'entreprise responsable de la gestion des âmes dans l'Au-Delà. Cependant, vos employés semble récalcitrants, compromettant l'équilibre de la compagnie. Pour résoudre cette situation, une seule solution : votre Faux.Générés de manière procédurale, les départements et le personnel seront mettre à l'épreuve vos techniques d'autorité. Au fil des combats, vous pourrez perfectionner vos compétences et obtenir plus de 30 armes et sorts afin de créer des combinaisons managériales parfaites. Si vous venez à périr, vous devrez passer un entretien d'évaluation de vos performances pour ainsi recommencer l'aventure avec de nouvelles armes. Cependant, en fonction de vos choix, vos collaborateurs adopteront de nouvelles interactions. Par exemple, une Malédiction augmentera la curiosité de l'Inspecteur du travail et les attaques du personnel.Montrez vos talents de patron aux compétences managériales strictes avec Have a Nice Death, disponible dès le 23 mars.Koei Tecmo revient avec un nouvel épisode de la série Atelier : Atelier Ryza 3 : Alchemist of the End & Secret key.Pour cet opus, direction Kurken Island afin de suivre les aventure de Ryza et ses amis ! Cependant un mystérieux archipel apparait soudainement près des côtes. Seule façon de sauver leur île, les héros devront se renseigner sur les « origines de l'alchimie ».Pour la première fois de la série, le titre promet une très grande liberté dans un monde ouvert ainsi qu'une plus grande exploration. Comprenant de nombreuses cartes interconnectées, vous découvrir un monde vaste et vivant. Avec des clés très spéciales, vous pourrez obtenir des effets particuliers. Le titre élargie aussi son casting en permettant de recruter 11 membres dans votre équipe. Chaque allié possède sa propre histoire et ses propres motivations. Rendez-vous dès le 23 mars avec Atelier Ryza 3 : Alchemist of the End & Secret key.