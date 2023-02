Le TOP 10 des infos à retenir de la conférence aux investisseurs

Nintendo espère vendre autant de consoles d'ici fin mars 2024 que cette année

Si l'on considère la saison des fêtes, nos résultats ont été affectés en partie par des facteurs externes comme le changement de comportement des consommateurs causé par l'inflation et la diversification des choix de divertissement due à la reprise de l'activité économique. En particulier sur les marchés étrangers, il a été plus difficile pour la Nintendo Switch d'être considérée par les consommateurs comme leur premier choix de divertissement.

La lecture du transcript en français des questions-réponses aux investisseurs vous effraie ? Pas de panique : on vous condense l'essentiel de tout ce qu'il faut savoir avec ces 10 infos clés repérées dans le document (voir source). Bonne lecture !Cette année fiscale va commencer à marquer le pas en termes de ventes de Switch. On l'avait indiqué dans notre décryptage des résultats financiers publié mardi, Nintendo vend moins de consoles. Mais la firme reste positive, et indique vouloir rester à un niveau de performance plus qu'honorable lors du prochain exercice fiscal en maintenant ses ventes à un niveau similaire.Il y a toutefois des incertitudes : le niveau de l'inflation et la reprise économique ont incité les consommateurs à reprioriser leurs dépenses en fin d'année 2022, avec pour conséquence des ventes de consoles en baisse par rapport aux exercices précédents.Voici ce que Nintendo a précisé dans sa réponse :Combien de consoles Nintendo Switch avez-vous chez vous ? Vous avez peut-être une Switch classique, puis acheté une Lite voire même une OLED plus récemment ? Sachez que 30% des consoles vendues sont des modèles additionnels dans le foyer. Une situation privilégiée pour le fabricant qui a ainsi franchi le cap des 120 millions de machines vendues.Pour Nintendo, il y a trois raisons d'acheter une Switch (au-delà de toutes les autres comme de savoir si on veut une Switch ou pas !) : "nouvel achat, achat de remplacement, achat additionnel".Plutôt que "temps de jeu global" d'un joueur, Nintendo privilégie l'indicateur du nombre de joueurs pratiquant le jeu vidéo sur sa console. Pour justifier cet indicateur plutôt que l'autre, Nintendo explique que le temps de jeu est un facteur qui dépend beaucoup trop du type de joueur sur la console.En effet, un joueur fan de RPG ne joue pas du tout le même temps qu'un autre qui pratique quelques minutes d'exercice sur Ring Fit Adventures, qui lui-même ne joue pas le même temps qu'un fan de jeux de plateforme qui fait un jeu de bout en bout avant de passer au suivant.2022-2023 avait Pokémon Ecarlate et Violet. 2023-2024 aura Zelda et Pikmin. Comme le soulignait Boris dans notre dernier PNCAST dont la fin de l'émission était consacrée à l'analyse des résultats financiers de Big N, quand on s'apprête à sortir un jeu aussi attendu que ce Zelda, on n'a pas vraiment besoin d'en faire plus dans l'année. Ce jeu seul va susciter l'attention, l'intérêt et l'argent des fans qui seront plusieurs millions à acheter le jeu à sa sortie pour en découvrir tous les secrets.Lors du Nintendo Direct du 7 février , Nintendo a aussi présenté un autre jeu first-party, Pikmin 4. Ce jeu de stratégie n'aura rien à voir avec Zelda en termes de popularité, mais la franchise qui n'avait pas bénéficié d'un jeu original depuis 10 ans pourrait susciter beaucoup d'intérêt (et c'est de ce côté-ci du clavier un jeu qu'on attend avec beaucoup d'impatience !).La grande question est de savoir si l'engouement du public pour Zelda se poursuivra au delà du trimestre de sa sortie : la visibilité sur le catalogue de fin d'année est encore floue et on ne sait pas si Nintendo aura un autre jeu fort à proposer au public pour Noël, une période où un bon jeu booste par ailleurs les ventes de consoles.Nintendo souhaite vendre autant de consoles l'année prochaine que cette année : pour y parvenir, la firme compte sur la publicité que lui assureront les parcs Super Nintendo World et le film Super Mario Bros des Studios Illumination. Les deux sujets sont autant de chances pour Nintendo de faire parler de ses licences, sans compter au Japon être aux Etats-Unis l'existence de boutiques de produits dérivés officiels, à Tokyo, Osaka et New-York.Dire le contraire serait un aveu de faiblesse : Nintendo assure que de nouveaux jeux non encore annoncés sont en cours de développement sur Switch. Cette question fait écho aux rumeurs qui disent que Tears of the Kingdom serait le dernier jeu majeur de la Switch.En vrai, c'est plausible, surtout si on mise sur une sortie de nouvelle console en 2024 — un sujet dont Nintendo n'a absolument pas du tout parlé durant sa conférence aux investisseurs. Un jeu tel que TOTK nécessite de telles ressources de développement qu'un éditeur comme Nintendo ne peut pas travailler sur plusieurs jeux du même ordre pour la même année.Alors que faut-il en conclure ? La fin 2023 sera un peu compliquée pour Nintendo qui pourrait bien ne pas avoir de gros titre à offrir aux joueurs pour les inciter à continuer à utiliser leur Switch, au moment même où tous ceux qui pouvaient acheter Mario Kart 8 Deluxe et Pokémon Ecarlate et Violet l'ont déjà fait.Ceci étant dit, tout n'est pas perdu car Nintendo dispose de licences dont les récents opus ont confirmé le gain en popularité des licences. Nintendo a cité deux exemples : Pokémon avec les 20 millions d'exemplaires de Pokémon Ecarlate & Violet vendus, et Splatoon 3 qui a été lancé en septembre 2022 et auquel les joueurs ont réservé un bel accueil.Tous les joueurs ne réagissent pas de la même façon dans toutes les régions du monde. Ainsi, les ventes de jeux ont baissé de 19.5% en Amérique du Nord, tandis qu'au Japon grâce à la grande popularité de Splatoon 3, les ventes de jeux se sont maintenues. En Europe, le sport a tiré la performance de Nintendo avec de beaux scores pour Nintendo Switch Sports et Mario Strikers: Battle League Football.En additionnant toutes les ventes de tous les continents, oui, le nombre de jeux a baissé, mais on ne peut pas dire que ce soit un schéma global compte tenu de la popularité de certains jeux dans certaines régions, et en plus ce ne sont pas toujours les mêmes qui marchent partout. D'où l'intérêt de bureaux régionaux pour accompagner la performance commerciale des consoles et jeux Nintendo, en proposant au public les arguments marketing qui permettront ici de revenir à un niveau de performance constaté ailleurs.Depuis plusieurs années, on hallucine en voyant la performance de Mario Kart 8 Deluxe. Le jeu s'est encore vendu à 6.66 millions d'exemplaires depuis le début de l'année fiscale. Certes, le jeu est maintenant aidé par la livraison de vagues de DLC jusqu'à la fin 2023 (un coup de génie !), mais la situation de Nintendo avec ses anciens titres est assez exceptionnelle : les "evergreen titles" permettent à Nintendo de s'assurer une rente de situation grâce aux nouveaux venus sur ses consoles.Cela rend la visibilité des nouveaux titres un peu délicate : en 2022, les nouveaux jeux ne représentaient que 40% des ventes de jeux sur la console. Cela veut dire que quand Nintendo vendait 6 jeux comme Mario Kart ou Smash Bros, la firme vendait 4 nouveaux venus dans son catalogue.Grâce à la performance des jeux sortis dans le courant de l'année 2022, la situation a évolué, et on peut remercier les 20 millions d'exemplaires de jeux Pokémon pour ainsi modifier la statistique : 60% des ventes se font sur de nouveaux jeux.Nintendo a toujours eu un rapport un peu spécial avec les ventes en ligne. Mais la pandémie de COVID-19 a quelque peu précipité une mutation, aidé en plus avec le service Nintendo Switch Online.Nintendo indique que les consommateurs ont été nombreux à privilégier les éditions numériques de Splatoon 3 et Pokémon Ecarlate & Violet, et le fait de proposer du jeu en ligne a motivé un grand nombre à prendre un abonnement au service Nintendo Switch Online. C'est un des objectifs de Nintendo pour les mois à venir : augmenter le nombre d'abonnés au NSO.Source : Nintendo (en anglais)