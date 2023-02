La séance de Questions-Réponses des investisseurs

Vous pourrez retrouver ici le lien du rapport en version anglaise, directement sur le site de Nintendo Japon. Pour les anglophones, en voici la traduction ci-dessous. Le document original est sur six pages et porte sur huit questions. La rencontre s’est déroulée le mardi 7 février 2023, en présence de M. Shuntaro Furukawa (Directeur représentatif et Président) et de M. Hajime Murakami (Directeur exécutif).

Q1 : En regardant les ventes unitaires de logiciels de la Nintendo Switch, j'ai l'impression que, bien que les ventes aient été soutenues dans d'autres régions, elles ont faibli sur le continent américain. Pouvez-vous nous parler des facteurs à l'origine des différences régionales dans le rythme des ventes de logiciels ?

Réponse de M. Shuntaro Furukawa (Directeur représentatif et Président) :







Sur le continent américain, les ventes de logiciels en unités pour les neuf mois entre avril et décembre ont diminué de 19,5% en glissement annuel. Si l'on examine les performances région par région, le continent américain est la seule région où les ventes unitaires ont diminué. Au cours de la même période de l'exercice précédent, les ventes de titres à succès comme Mario Kart 8 Deluxe et Animal Crossing : New Horizons ont été fortes et, en particulier sur le continent américain, les nouveaux titres comme The Legend of Zelda : Skyward Sword HD, Mario Golf : Super Rush et Metroid Dread ont également connu un grand succès, ce qui s’est traduit par des ventes de logiciels pour cette région en augmentation de manière significative. Le chiffre d'affaires a baissé pour la même période de l'exercice en cours, en raison de facteurs tels que l'absence de croissance notable des ventes de titres à durée indéterminée, en particulier au cours du troisième trimestre (octobre-décembre).



Au Japon, Splatoon 3 est sorti en septembre et a pris un bon départ. Cela nous a permis de maintenir notre élan à l'aube du troisième trimestre et de la période des fêtes. En conséquence, les ventes de logiciels ont continué à bien se porter au Japon par rapport aux autres régions après la la sortie en novembre de Pokémon Écarlate et Pokémon Violet.



En Europe, la situation au cours du troisième trimestre a été différente de celle des Amériques. Des titres tels que Nintendo Switch Sports et Mario Strikers : Battle League, tous deux sortis au cours de cet exercice, ont vu leurs ventes augmenter pendant les fêtes de fin d'année, de sorte que la baisse en pourcentage des ventes unitaires de logiciels a été comparativement plus faible que celui des ventes unitaires de matériel.





Dans d'autres régions, la baisse des ventes unitaires de matériel s'est accompagnée d'une baisse des ventes unitaires de logiciels. Mais Pokémon Écarlate et Pokémon Violet ont eu des résultats extrêmement forts en Asie, Nintendo Switch Sports et Splatoon 3 ont également connu une croissance régulière. Par conséquent, les ventes de logiciels pour le troisième trimestre n'ont que légèrement diminué par rapport à l'année précédente.

Q2 En ce qui concerne le matériel, vous avez expliqué que les ventes pendant les fêtes de fin d'année ont été inférieures aux attentes. Mais comment s'est comportée la demande pour l'acquisition de plusieurs systèmes pendant cette période ? De plus, la Nintendo Switch entrant dans sa septième année au cours du prochain exercice fiscal, prévoyez-vous un déclin naturel des ventes d'unités ?

Réponse du président M. Furukawa :





Dans le contexte de nos prévisions financières révisées, nous avons expliqué que les expéditions prévues pour le quatrième trimestre (janvier-mars) ont été révisées principalement parce que les ventes de la saison des fêtes n'ont pas répondu aux attentes sur les marchés étrangers. Les contraintes de production causées par la pénurie de semi-conducteurs et d'autres composants ont été en grande partie résolues en octobre de l'année dernière. Grâce à nos efforts pour livrer des produits pour les fêtes de fin d'année, le volume de nos livraisons jusqu'à la fin du troisième trimestre correspondait généralement au plan révisé mis en œuvre au moment de la publication de nos résultats financiers semestriels. D'autre part, les ventes de la saison des fêtes n'ont pas été aussi importantes que celles des deux dernières années, ce qui fait que les ventes n'ont pas répondu aux attentes.







Si l'on considère l'ensemble de la famille Nintendo Switch, la demande de systèmes multiples continue de représenter environ 30 % des ventes d'unités au cours de l'exercice financier, il n'y a donc pas eu de changement majeur. Cependant, si l'on regarde les modèles individuellement, la demande pour la Nintendo Switch et la Nintendo Switch Lite en tant que systèmes supplémentaires a augmenté d'une année sur l'autre. Cela dit, même si la proportion de la demande autour de la Nintendo Switch - Modèle OLED – reste assez élevée depuis son lancement en 2021 comme première acquisition de Switch, il y a une plus faible proportion de Nintendo Switch - Modèle OLED - achetées en tant que console supplémentaire au cours de l'exercice actuel.



La Nintendo Switch va entrer dans sa septième année de vente en mars, et nous considérons qu'il s'agit d'un territoire inexploré dans l'histoire de nos plateformes de jeux vidéo dédiées. Dans ces circonstances, il est difficile d'imaginer que les ventes de matériel continueront à croître au même rythme qu'elles l'ont fait jusqu'à présent. Cependant, des titres sont en cours de développement pour la Nintendo Switch, et de nouveaux titres continueront d'être proposés à l'avenir. Nous constatons à la fois une nouvelle demande et une demande de systèmes multiples au niveau du matériel, donc nous pensons qu'il y a encore de la place pour une croissance des ventes.





À cette fin, nous voulons maintenir un niveau élevé d'engagement envers le matériel et créer une nouvelle demande, non seulement en sortant de nouveaux titres, mais aussi en travaillant davantage sur l'attractivité des titres existants.

Q3 : Au vu des résultats des ventes unitaires pour l'année fiscale en cours, il semble qu'il sera difficile d'arrêter le ralentissement des ventes de matériel simplement en sortant de nouveaux logiciels. Prévoyez-vous des mesures spécifiques pour la prochaine année fiscale ?

Réponse de M. Furukawa :





La Nintendo Switch va bientôt fêter sa septième année depuis son lancement. Idéalement, nous aimerions maintenir le volume des ventes unitaires de la prochaine année fiscale à la même échelle que cette année fiscale. Cependant, si l'on considère la saison des fêtes, nos résultats ont été affectés en partie par des facteurs externes comme le changement de comportement des consommateurs causé par l'inflation et la diversification des choix de divertissement due à la reprise de l'activité économique. En particulier sur les marchés étrangers, il a été plus difficile pour la Nintendo Switch d'être considérée par les consommateurs comme leur premier choix de divertissement.



Les ventes ont été stables au début du quatrième trimestre, mais dans la septième année de la Nintendo Switch année de la Nintendo Switch, il pourrait être difficile d'augmenter les ventes d'unités avec des initiatives liées au matériel uniquement. C'est mon impression sincère. Dans votre question, vous avez dit "juste en sortant de nouveaux logiciels", mais motiver les gens à jouer à des jeux pendant longtemps et les inciter à choisir de nouveaux titres sont deux facteurs extrêmement importants lorsqu'il s'agit de maintenir la dynamique de notre plateforme de jeux vidéo dédiée. Au cours du prochain exercice, nous prévoyons de sortir The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom en mai et Pikmin 4 en 2023. En utilisant ce genre d'opportunités pour faire connaître l'attrait de la Nintendo Switch, nous nous efforcerons de maximiser les ventes par le biais de nouveaux achats, d'achats de remplacement et d'achats d'accessoires afin que nous puissions maintenir et accroître notre dynamique commerciale.

Q4 : En regardant les ventes de Pokémon Écarlate et Pokémon Violet ainsi que de Splatoon 3, il semble que les séries ayant une popularité établie représentent un pourcentage croissant des ventes globales de logiciels. Que pensez-vous de cette situation ? J'aimerais également savoir comment vous comptez intégrer de nouveaux titres qui ont le potentiel d'élargir la base d'utilisateurs, comme Ring Fit Adventure et Nintendo Switch Sports, ainsi que des titres d'autres éditeurs de logiciels.

Réponse de M.Furukawa :





Lors de la dernière saison des fêtes, Pokémon Écarlate et Pokémon Violet ont eu une très grande présence dans le monde entier, et les ventes ont dépassé nos attentes. D'un autre côté, il y a eu des changements dans l'environnement externe, et il a été plus difficile pour la Nintendo Switch d'être choisie par les consommateurs comme leur option de divertissement préférée par rapport aux deux dernières années.







Par conséquent, les ventes de titres à durée indéterminée en tant que deuxième ou troisième achat n'ont pas augmenté comme prévu. À l'avenir, nous nous efforcerons de mieux transmettre l'attrait de ce type de titres aux consommateurs. Plus de 25 ans se sont écoulés depuis la sortie du premier jeu Pokémon, alors que moins d'une décennie s'est écoulée depuis le lancement de Splatoon. Dans les deux cas, les ventes ont augmenté, la dernière version dépassant largement la précédente, achetée non seulement par les fans de la série mais aussi par un large éventail de nouveaux joueurs. L'une des caractéristiques de notre propriété intellectuelle est qu'elle a été nourrie par nos consommateurs au cours de nombreuses années de jeu, et nous reconnaissons la grande importance du fait que de nombreuses personnes ont apprécié ces titres de la série pendant la saison des fêtes. En regardant cela d'une perspective un peu plus longue, c'est une saison de vacances au cours de laquelle nous avons atteint notre objectif de construire des relations durables avec nos consommateurs.





Ring Fit Adventure et Nintendo Switch Sports sont des jeux aux commandes intuitives que même les personnes qui ne jouent pas habituellement peuvent facilement apprécier, et pendant les fêtes de fin d'année, ces titres ont été achetés par de nombreux consommateurs non seulement en Europe mais aussi dans d'autres régions. Nous continuerons à développer et à commercialiser des titres présentant l'attrait unique de Nintendo en matière de divertissement, ce qui est rendu possible par notre développement intégré matériel-logiciel. En ce qui concerne les autres éditeurs de logiciels, ils ont sorti de nombreux titres pour Nintendo Switch l'année dernière et préparent une variété de titres pour cette année également. Avec leur coopération continue, nous espérons développer notre activité ensemble.



Q5 : À l'avenir, quel type de cycle de vie prévoyez-vous pour la Nintendo Switch ? Si les ventes d'unités de matériel diminuent progressivement à l'avenir, les ventes de logiciels diminueront-elles de la même manière ? Ou pensez-vous que les ventes de logiciels se stabiliseront à un certain niveau en raison de l'augmentation du nombre d'utilisateurs annuels ? Veuillez également nous parler de vos stratégies de prix pour le matériel et les logiciels à l'avenir.

Réponse de M. Furukawa :





La Nintendo Switch, qui entrera bientôt dans sa septième année, a été vendue à plus de 120 millions d'unités cumulées, et nous pensons qu'elle entre en territoire inconnu dans le secteur des plateformes de jeux vidéo de Nintendo. Dans cet environnement, il ne sera pas facile de maintenir les ventes de matériel au même rythme qu'auparavant. Pour cette raison, notre nouveau défi pour la septième année consiste à trouver des moyens d'encourager les utilisateurs qui envisagent de nouveaux achats, des achats de remplacement, et les achats supplémentaires à choisir une Nintendo Switch.



Nous pensons que les nouveaux titres et les titres classiques peuvent créer des opportunités pour que les nouveaux utilisateurs viennent acheter du matériel. En outre, le maintien de l'engagement envers le matériel peut conduire à l'introduction de nouveaux logiciels. En décembre de l'année dernière, nous avons vu le plus haut niveau d'engagement pour la Nintendo Switch jamais atteint, et de nombreux consommateurs continuent de jouer à la Nintendo Switch. Compte tenu de la situation, il est important à l'avenir de communiquer l'attrait de la Nintendo Switch par le biais d'offres logicielles aux consommateurs qui envisagent d'acheter une nouvelle console, des achats de remplacement, et les achats supplémentaires de matériel.





Le SUPER NINTENDO WORLD ouvrira ses portes à Universal Studios Hollywood en février prochain, et la première du film The Super Mario Bros. aura lieu en avril. En créant des opportunités auprès des consommateurs pour leur permettre de rencontrer des thèmes Nintendo dans des domaines autres que la plateforme de jeux vidéo vidéo, nous souhaitons maintenir la dynamique générale de notre activité.





En poursuivant l'activité de la Nintendo Switch à long terme, nous avons essayé de préserver la valeur et les prix du matériel et de la console autant que possible. Nous ne pensons pas que la politique doit être modifiée à ce stade.

Q6 : Bien que les ventes de nouveaux titres se portent bien, les ventes n'augmentent pas pour les deuxième et troisième titres. Quels sont vos projets pour augmenter les ventes à l'avenir ?

Réponse de M. Furukawa :





Si l'on considère les ventes de titres de premier plan sur la Nintendo Switch, les titres classiques sortis au cours des exercices précédents ont représenté environ 60 % des ventes de l'exercice précédent et environ 50 % de celles de cet exercice, ce qui montre que le taux de vente des nouveaux titres a augmenté. L'une des raisons est que, puisque la demande de plusieurs consoles Nintendo Switch a augmenté, les personnes qui possèdent déjà le matériel peuvent jouer au même titre sans avoir à l'acheter à nouveau, ce qui a conduit à une diminution des ventes unitaires de titres bestsellers. De plus, si l'on regarde le ratio des ventes de nouveaux titres par région, il a beaucoup augmenté au cours de cet exercice au Japon et en Asie, mais l'augmentation a été plus faible en Europe, et il n'y a presque pas eu de changement aux États-Unis.



De nombreux nouveaux titres sont sortis sur Nintendo Switch jusqu'à présent, et nous avons communiqué leur attrait autant que possible. Le matériel va bientôt entrer dans sa septième année et a été acheté par de nombreuses personnes, mais le premier titre acheté par un consommateur diffère selon le moment où il a acheté le matériel. Nous pensons qu'il y a plusieurs façons de communiquer l'attrait des logiciels sortis dans le passé [et pas seulement des nouveaux titres] aux consommateurs qui ont récemment acheté du matériel. De plus, les consommateurs disposent d'un très large choix de logiciels, nous pouvons donc travailler sur des moyens de leur faciliter l'accès aux titres recommandés.

Q7 : Le nombre d'utilisateurs jouant annuellement a augmenté, mais qu'en est-il du temps de jeu ? La Nintendo Switch va bientôt entrer dans sa septième année, nous pensons donc qu'une stratégie différente de celle d'avant est nécessaire pour revigorer la plateforme. Dites-nous ce que vous pensez de la façon d'augmenter le temps de jeu.

Réponse de M.Furukawa :





Nous pensons que le temps de jeu des utilisateurs diffère en fonction des caractéristiques du logiciel. Les titres de Nintendo comprennent différents types de jeux, allant de ceux qui sont joués de façon continue pendant une longue période, aux jeux sur lesquels le joueur se concentre pendant un certain nombre d'heures jusqu'à ce qu'il soit terminé, après quoi il passe au titre suivant.





Nous pensons que cette grande variété est l'un des attraits de la plateforme Nintendo Switch. Pour les logiciels qui ne sont pas exploités en tant que service, on observe une tendance à l'augmentation du temps de jeu immédiatement après la sortie, suivie d'une diminution du temps de jeu au fur et à mesure que les gens terminent le titre.



Mais cela a l'avantage de permettre aux consommateurs de passer plus facilement au titre suivant. Les consommateurs qui jouent à quelques titres pendant de courtes périodes sont également très importants pour nous. C'est pourquoi nous utilisons comme indicateur clé de performance le nombre annuel d'utilisateurs qui jouent, plutôt que le temps de jeu. Pour la croissance à long terme de l'ensemble de la plateforme, nous ne pensons pas que le fait que toutes les Nintendo Switch soient constamment actives soit strictement nécessaire, mais nous aimerions augmenter le temps de jeu en fonction des caractéristiques du logiciel. En outre, l'une des principales différences dans le cycle de vie par rapport à nos précédentes plates-formes de jeux vidéo dédiées est que notre stratégie pour la génération de la Nintendo Switch est de poursuivre diverses initiatives pour élargir le nombre de personnes qui ont accès à la propriété intellectuelle de Nintendo en dehors de la plateforme de jeux vidéo dédiée afin de maintenir et de développer le cœur de métier des plateformes de jeux vidéo dédiées.







Ces initiatives comprennent des applications mobiles, des parcs à thème et des magasins officiels comme Nintendo TOKYO et Nintendo OSAKA. En outre, nous pensons que la sortie du film Super Mario Bros. prévue pour ce printemps donnera l'occasion à de nombreuses personnes dans le monde entier de voir les personnages de Nintendo sur grand écran, à commencer par un personnage représentatif de notre société, Mario. Nous voulons profiter de ces initiatives pour dynamiser la plateforme Nintendo Switch.





Voici une petite vidéo de la boutique de Nintendo OSAKA partagée par CuriousRadish



Q8 : Que pensez-vous des résultats commerciaux de la prochaine année fiscale ? Vous avez mentionné l'extension du cycle de vie de la Nintendo Switch en sortant des logiciels, mais parlez-nous des autres initiatives, telles que la dématérialisation, que vous envisagez.

Réponse de M.Furukawa :





Plusieurs nouveaux titres, dont The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom, sont prévus pour la prochaine année fiscale. Grâce à la sortie de ces titres, nous souhaitons que de nombreuses personnes entrent en contact avec notre propriété intellectuelle. Pokémon Écarlate et Pokémon Violet, ainsi que Splatoon 3, sortis au cours de l'année fiscale, ont enregistré des ventes stables et ont permis à de nombreuses personnes de découvrir notre propriété intellectuelle.



A cela s’ajoutent les ventes de Kirby et le monde oublié, sorti à la fin de l'année fiscale précédente, qui continuent de croître de manière significative au cours de l'exercice fiscal, et le titre a enregistré d'excellentes performances en Europe et en Asie, où les ventes de Kirby et le monde oublié ont augmenté alors que les ventes de la série Kirby y étaient relativement faibles jusqu'à présent. Pour le prochain exercice, le programme qui a déjà été annoncé comprend des jeux pour des IP très importantes telles que Zelda et Pikmin, et la sortie du film Mario est également prévue. Notre approche consiste donc à maximiser l'attrait de chaque propriété intellectuelle et de chaque jeu afin d'augmenter considérablement la dynamique des ventes.



En outre, les ventes numériques ont augmenté d'une année sur l'autre en raison de l'augmentation des ventes de versions téléchargeables de logiciels packagés et à l'augmentation constante des adhésions au Nintendo Switch Online. En particulier, les ventes ont grandement augmenté pour les versions numériques de Splatoon 3 et des jeux comme Pokémon Écarlate et Pokémon Violet, et l’intégration de mode de jeu en ligne a contribué à l'augmentation des adhésions au Nintendo Switch Online. En continuant à augmenter l'attrait du service Nintendo Switch Online, nous souhaitons continuer à augmenter le nombre d'adhésions.