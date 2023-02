La Switch ne meurt pas après Zelda : Tears Of The Kingdom mais Nintendo reste bien évasif

Nintendo est conscient que l’attrait de la Switch ne se joue plus sur de nouveaux coloris ou des éditions limitées, mais bien sur le développement de nouveaux titres pour la console et le maintien en vie des titres déjà sorties (via des événements, des DLC etc…). On le voit bien, les annonces autour de Splatoon 3, la mise en avant des DLC de Xenoblade Chronicles 3, les nouveaux circuits de Mario Kart 8 Deluxe ou le préquel de Bayonneta, sans oublier Fire Emblem Engage et ses DLC, ce sont les réponses pour cette année de Nintendo.







Nintendo le confirme : « De nouveaux titres continueront d'être proposés à l'avenir", Tears of The Kingdom n’est pas le marqueur de fin pour l’actuelle Switch. Le retour de Level 5 avec son iconique franchise Layton, un remaster du premier Metroid Prime, l’arrivée des titres GB et GBA sur l’offre payante Switch Online ainsi que le retour des deux titres GameCube Baiten Kaidos vont dans le sens de caresser le poil des fans pour faire patienter et donner l’envie de rester sur Switch. Hormis Layton, tout ceci avait été plus ou moins divulgué depuis quelques semaines/mois lors de fuites, on reste globalement dans l’inconnu par rapport à la suite des franchises.





Quid de l’avenir de Mario Kart 8 Deluxe après le lancement de tous les DLC du pass d’extension couvrant toute l’année 2023 ? Aurons-nous quelques ajouts pour Animal Crossing ? On imagine bien un petit DLC pour Tears of The Kingdom. Comment rebondir après un Super Smash Bros Ultimate ultra-complet ? A quand un nouveau Mario ? Où sont les portages des deux titres Zelda Wii U non portés à ce jour sur Switch, des portages pourtant régulièrement annoncés par des insiders ? Et pour les portages de Metroid Prime 2 et 3, quel calendrier ? Aurons-nous un jour le 4 ? Tout cela reste très flou. La bonne nouvelle, c’est que nous aurons enfin Pikmin 4 le 21 juillet 2023, un titre annoncé et censé être terminé en …2015 selon M. Miyamoto Himself.





La baisse des ventes de la console s’explique par trois principales raisons :





- la situation économique n’incite pas à la dépense et le prix annoncé pour le prochain Zelda fait tiquer les amateurs, en particulier dans sa déclinaison collector à plus de 130 € pour un produit qui ne déchaîne pas l’enthousiasme pour son contenu. Le manque de visibilité dans le planning de sorties à compter de mi-2023 n’encourage pas à un achat compulsif. Le catalogue est cependant suffisamment fourni en titres de qualité pour donner envie aux consommateurs de se prendre une Switch s’ils n’en possèdent pas une. La version OLED est la console la plus courtisée actuellement et les rumeurs autour d’une éventuelle version collector Zelda a probablement mis en pause certaines décisions d’achat. Comme cette console Collector n’a pas été confirmée lors du Nintendo Direct, bien des consommateurs doivent hésiter et se demander si l’annonce n’arrivera pas proche de mai 2023, lors de la sortie du jeu.





- La concurrence type PS5 ou Xbox Series X commence à vendre plus facilement ses consoles. Nintendo ne peut plus compter sur les problèmes de pénurie de ses concurrents pour dominer le marché faute de réels combattants. La puissance des nouvelles consoles et l’attrait visuel de leurs jeux commencent à faire hésiter la tranche adolescente/jeunes adultes par rapport à une Switch qui commence à dater et ne peut suivre au niveau de la qualité de certaines portages. Alors certes, on nous annonce le retour de Call of Duty, mais encore faut-il voir dans quelles conditions techniques. Les Fifa sont très anecdotiques sur Switch (des versions Legacy non retouchées techniquement sur notre console depuis bien trop longtemps). Et on ne peut que craindre du rendu d’Hogwarts Legacy: L'Héritage de Poudlard sur Switch en juillet 2023 quand on constate les pertes visuelles et de réglages de la version sur Xbox Series S, une console qui devait correspondre peu ou prou à la puissance de la Switch boostée, teasée et espérée depuis de nombreux mois. En cette fin d’année 2022, il faut le reconnaître, Nintendo et les tiers ont un peu manqué la cible des jeunes. Le dernier Pokémon, malgré son ambition, est indigent graphiquement et a peu fait parler de lui dans les cours des écoles. Et Ubisoft s’est totalement raté avec son dernier Just Dance en le vendant uniquement par le biais dématérialisé (boitier avec code à l’intérieur).





- Le flou autour de la sortie de la Switch Pro ou 2 a également impacté la dynamique d’achat. Les possesseurs de la Switch V1 espéraient mettre à jour leur console vieillissante et se retrouvent devant l’inconnu : pas de console pro, pas de console collector classique, pas d’annonce au minimum d’une Switch Lite remaniée pour coller aux qualités de l’OLED. Il est clairement impossible de se projeter alors que pour certains, cela fait déjà de nombreux mois qu’ils patientent.







Pour le moment, Nintendo nous invite à profiter du présent et ne pas attendre autre chose. Jouez au catalogue imposant de la Switch, vous aurez d’autres titres à venir sur cette console (on sent que l’on aura des titres à la Nintendo Switch Sports et Ring Fit Adventure, voire des extensions de ces jeux) et motus et bouche cousue pour le reste.