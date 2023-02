Un guide complet de 688 pages pour Animal Crossing : New Horizons en approche

Future Press a révélé la préparation d’un guide complet pour Animal Crossing : New Horizons, l’ensemble de ses mises à jour gratuites et la prise en compte du DLC Happy Home Paradise que de nombreux joueurs ont pu acquérir via leur abonnement à la version premium du Nintendo Switch Online. L’ouvrage est amené à devenir "le compagnon ultime du collectionneur" avec pas moins de 688 pages pour en décortiquer toutes les richesses et prodiguer moult conseils.



Le guide à venir devrait ainsi couvrir tous les éléments :



Que vous veniez de vous inscrire pour votre première escapade sur une île ou que vous soyez déjà un concepteur d'île expérimenté, rien ne vous aidera à vous organiser et à garder une trace de la vie sur votre île comme ceci. Future Press présente une encyclopédie complète de tout ce qu'il y a à faire, à voir, à fabriquer et à collectionner sur (et hors) de votre île. Cet énorme livre à couverture rigide de qualité supérieure regorge d'informations réparties sur 688 pages somptueuses - c'est vraiment la référence ultime pour tous ceux qui veulent absolument tout avoir.

Peu importe ce que vous souhaitez accomplir lors de votre escapade sur l'île, ce livre vous simplifiera la tâche. Rempli de conseils, d'explications et de diagrammes amusants, chaque aspect du jeu est magnifiquement présenté. Que vous souhaitiez tout savoir sur les habitants de l'île, les installations, les visiteurs et les événements, apprendre comment devenir riche rapidement ou simplement profiter des moindres détails de la vie sur l'île, vous pouvez vous asseoir et lire tout cela.

Si vous souhaitez ravir vos clients et devenir le meilleur concepteur de maisons de vacances que Paradise Planning ait jamais vu, ne cherchez pas plus loin : nous vous fournirons toute la formation sur le tas dont vous aurez besoin. Vous rencontrerez l'équipe, apprendrez à trouver des clients, à rechercher des emplacements idéaux et à perfectionner vos compétences en tant que concepteur de maisons.

Pour la première fois, chaque objet disponible dans le jeu est catalogué - tout est là, dans une liste finale et complète, entièrement vérifiable. Le livre comprend tout ce que vous pouvez acheter, découvrir ou collecter à partir de la mise à jour 2.0, du DLC Happy Home Paradise et de tous les événements saisonniers, avec tous les détails sur les variantes et les options de personnalisation !

Pour ceux qui veulent vraiment repousser les limites de la conception d'îles, nous avons consacré un chapitre entier à ce sujet ! Vous y trouverez un trésor absolu de conseils, d'astuces et de tutoriels pour améliorer votre jeu de conception. Suivez nos exemples de construction ou laissez-vous simplement inspirer par les idées qui vous aideront à créer l'île de vos rêves.

Pas mal de promesses pour les amateurs qui trouveront ainsi regroupées en un seul endroit les nombreuses informations qu'il fallait auparavant glaner sur divers sites internet de passionnés. Le Guide complet officiel d'Animal Crossing : New Horizons Official Complete Guide sortira le 30 avril 2023. Vous pouvez le précommander ici . Pour le moment, c'est uniquement une version anglaise qui est prévue pour 54,41 $, mais le site officiel de Future Press mentionne une disponibilité en langue allemande et française à la même date.