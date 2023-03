Condensé de la cérémonie des Pégases 2023

Une soirée riche, dynamique et variée

Deux grands vainqueurs : Stray et A Plague Tale: Requiem

Des prix qui récompensent l’originalité

Cette soirée menée bon train a su en effet trouver son rythme, s’évitant les interludes parfois poussifs des premières éditions où les remettants s’accaparaient un temps parfois trop long à coups de discours décousus.Changement d’ambiance cette fois-ci puisque la maîtresse de cérémonie Salomé Lagresle est restée sur scène tout du long afin d’interviewer des personnalités issues du monde du jeu vidéo ou encore des invités venus pour en évoquer les multiples facettes.On a ainsi eu droit au chapitre du jeu vidéo comme passerelle éducative avec le projet Lady Sapiens tourné à partir d’images du jeu Far Cry comme illustration de la place des femmes au cours du Paléolithique ou bien encore la streameuse Kayane venue prôner la complémentarité de l’e-sport et du sport.Ces pastilles parfois instructives n’ont certes pas brillé par des coups d’éclat retentissants mais ont eu le mérite de mettre en lumière quelques aspects propres à l’univers vidéoludique dont on entend autrement bien peu parler en dehors des sites spécialisés : e-sport, speedrun, cosplay et classification PEGI des jeux.Petit coup de blues au moment de l’hommage rendu à Éric Viennot, créateur des séries de l’Oncle Ernest et In Memoriam, suivi d’un coup de cœur lors de la remise du Pégase de « l’Excellence narrative » pour la remettante Marie Blondiaux, productrice de jeux vidéo chez le studio COVEN.Son discours sur l’importance de l’histoire dans un jeu et comment cette facette se trouve être souvent malmenée au moment du développement d’un titre, pour finir par devenir le catalyseur de toutes les passions et de l’amour des joueurs autour de récits et de personnages a sonné particulièrement vrai. Avis donc aux développeurs qui négligent le fond sur la forme.Côté palmarès la cérémonie fut l’occasion de célébrer tous particulièrement deux titres, en commençant par l’histoire d’un petit chat à adopter. Le titre Stray, développé par BlueTwelve, a en effet été lauréat de pas moins de trois Pégases.Le studio de développement basé à Montpellier a remporté le prix le plus prestigieux de « Meilleur Jeu Vidéo » mais aussi de « Meilleur premier jeu » et enfin celui de « Meilleur Jeu indépendant « qu’il avait déjà obtenu aux Game Awards de Los Angeles le 8 décembre dernier.Là ou A Plague Tale: Requiem s’est hissé sur les catégories artistiques (sa narration, son univers sonore, sa partie visuelle…) Stray a su remporter le coup de cœur des votants pour chaque catégorie « meilleur jeu » ou il était nommé.Cela peut aisément se comprendre. Stray c’est l’aventure visuelle d’un chat errant séparé de sa famille dans une cyber-cité. Avec l’aide d’un drone nommé B-12, il tachera de s’enfuir de ce monde étrange peuplé de droïdes et de créatures dangereuses. Nous aimerions tellement voir ce jeu sortir sur Switch…Le succès triomphal d’A Plague Tale: Requiem ne manquera certainement pas de remettre un coup de projecteur sur l’adaptation Switch du titre, uniquement disponible grâce à l’appui du cloud gaming qui a valu au jeu une ribambelle de critiques tranchantes au moment de son lancement entaché de problèmes techniques, comme en témoigne le test PN de notre testeur Taranzagolor qui lui attribue 8/20.Gageons que la lumière mise sur le jeu aidera le titre à se faire une place aussi dans le parc Nintendo et que la Switch ou sa descendance accueilleront les productions d’Asobo Studio avec plus de dignité à l’avenir.Le Pégase du Game Design est remporté par Sifu, qui avait emballé le cœur de notre testeuse Marista lors de son test sur PN , avec un beau 15/20. La spécificité du jeu est que lorsque le personnage principal meurt, il revient à la vie mais en prenant de l’âge, coup de chapeau aux développeurs !Deux personnalités ont été remerciées au cours de la soirée. En premier lieu, Nicolas Cannasse remporte le Pégase de la « Personnalité de l’année », en tant que créateur du studio Shiro Game qui a développé Evoland et Northgard. Il est également remonté sur scène un peu plus tard pour Dune: Spice Wars, vainqueur du tout nouveau Pégase institué cette année et consacré à la « meilleure innovation technologique ».Fier de son titre, le créateur a notamment loué tous les talents au cœur du développement d’un jeu et toute l’ingéniosité derrière. Le développement de Dune: Spice Wars a notamment fait appel à un géologue comme consultant afin de se documenter sur les innombrables sables à travers le monde et ainsi concevoir une planète Arakis aussi plausible que fantasque.Olivier Derivière a quant à lui remporté le « Prix d’honneur » remis des mains de la ministre de la Culture Rima Abdul-Malak. Il est le compositeur de nombreuses bandes-son musicales de jeux vidéo. Nous pouvons entre autres lister Alone in the Dark, Remember me, Assassin’s Creed IV Black Flag, Get Even, Vampyr, ou plus récemment, les deux opus de la série A Plague Tale, une fois de plus remarqué pendant la soirée.Les Pégases c’est aussi l’occasion de célébrer les créations les plus émergeantes, comme le titre Alaska, développé par les étudiants de Artfx School qui a remporté le Pégase du « Meilleur jeu vidéo étudiant ».Dans ce jeu d’enquête et d’exploration, le joueur incarne un ancien chasseur de prime qui cherche à venger la mort de son frère. Le suspect, nommé Enyeto, est en cavale et vous devrez le retrouver dans les vastes paysages d’Alaska.La scène internationale n’a pas été oubliée. À travers un couloir rapide de résultats, la maitresse de cérémonie a symboliquement remis leurs récompenses à Spiritfarer, largement acclamé lorsqu’il a reçu le Pégase du « Meilleur jeu vidéo mobile étranger », Elden Ring pour le « Meilleur jeu vidéo étranger » et Tunic pour le « Meilleur jeu vidéo indépendant étranger » dont le test PN lui a valu un joli 16/20.Le jeu vidéo en 2023 c’est aussi un espace consacré à l’inclusion, de tous les joueurs et sur tous les moyens. Trois titres hors catalogue Switch valant le détour ont ainsi reçu les Pégases de la « Meilleure accessibilité » pour Steelrising, du « Meilleur jeu vidéo mobile » pour Tales Up, un Jdr novateur sur mobile et enfin le Pégase au nom bien alambiqué d’« Au-delà du jeu vidéo » à Flat Eye qui questionne notre rapport constant à la technologie.Enfin les Pégases nous ont offert quelques petits moments d’exclusivité avec la projection de bandes annonces inédites et quelques surprises, vidéos de développements ou interviews de créations à venir.C’est ainsi que le jeu mobile Soldats inconnus, frères d’armes du studio Old Skull Games (2023, pour mobile) s’est illustré, ainsi que The Last Spell, un tactical RPG disponible sur Nintendo Switch. Mentionnons également les artistes à l’origine de la série animée Arcane basée sur l’univers de League of Legends qui auront bien amusé la salle avec leur candeur un peu gênée.Au chapitre des moins bien lotis, Ubisoft, qui ne réussit à remporter aucun Pégase malgré ses trois nominations pour Mario + The Lapins Crétins Sparks of Hope, s’est maigrement consolé en voyant la bande-annonce du très prochain film Super Mario Bros. du studio Illumination exposer le plombier moustachu qui rentre ainsi chez lui bredouille.Même sort pour Inua – A Story in Ice and Time ou Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge dont l’équipe des testeurs de PN vous recommandent malgré tout chaudement les acquisitions, avec les 19/20 et 15/20 respectifs qu’ils leurs ont attribués.