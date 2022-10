Test de A Plague Tale : Requiem, une expérience à vivre hors Switch

Une suite très attendue

Une histoire palpitante à vivre

Oubliez votre Switch pour ce jeu

Faisant suite au chef-d'œuvre qu’était le premier opus, indispensable à faire avant de se lancer dans Requiem, il est évident que sa suite était particulièrement attendue. Après les événements survenus d'Innocence, Amicia et Hugo, accompagnés de Lucas et de leur mère, font route vers le sud, pour y rencontrer un magister de l’ordre des alchimistes afin de tenter de trouver un remède à la maladie d’Hugo.C’est ici que notre épopée commence, dans le Sud de la France, qui est encore le Duché de Provence à l’époque (1350). Un cadre différent qui apporte avec lui divers ajouts de gameplay comme une arbalète, un couteau vous permettant de tuer un ennemi sur le point de vous trancher la gorge, de nouvelles potions d’alchimie, le tout offrant de toutes nouvelles mécaniques de jeu, sans pour autant changer la formule.L’action et l’infiltration sont toujours de la partie, que ce soit en fuyant les rats ou les gardes qui veulent votre mort. Pour vous accompagner dans cette aventure, de nouveaux personnages aussi charismatiques les uns que les autres vous rejoindront. Ils pourront d’ailleurs utiliser des capacités qui leur sont propres, comme une formule d’alchimie spécifique pour Lucas par exemple.A Plague Tale : Requiem est de fait une saga aussi épique, profonde et enivrante que ne l’était le premier volet. Un jeu à vivre, qui ne peut se laisser regarder par le biais de quelques vidéos ou streams car ce n’est qu’en y jouant que l’on peut vraiment comprendre et ressentir la profondeur de l'œuvre d’Asobo.Attention néanmoins, celle-ci met plus de temps à se mettre en place que dans le premier opus, il faut quelques heures de jeu avant d’être vraiment plongé dans la trame scénaristique du titre. Une fois ces premières heures passées, on vous le garantit, vous ne pourrez plus en décrocher !D’une durée de vie de 20h de jeu (comme pour le premier opus), A Plague Tale : Requiem fait tout pour empêcher que vous ne quittiez le fil conducteur de votre aventure. Très linéaire, hormis dans une zone légèrement ouverte, il n’aura de cesse de vous faire progresser rapidement tout au long de ses 17 chapitres qui composent son histoire.Pour les plus complétistes en revanche, il vous faudra compter au moins 40 heures de jeu pour obtenir tous les souvenirs et compléter le bestiaire du jeu,d’autant que ce dernier propose ensuite un New Game + une fois votre première aventure terminée.Si jusque-là tout était bon et que l’on aurait vraiment aimé que ce test ne puisse être que positif au vu du phénomène qu’il est, nous devons vous avertir : n’y jouez pas sur Switch ! Pourquoi ? C’est bien simple : afin de le faire tourner sur Switch, Asobo le propose en Cloud uniquement. Le problème étant que cette version est tout simplement injouable.En effet, nous avons rapidement été contraints de passer sur PC tant le résultat est catastrophique sur Switch. Pourtant, il convient de rappeler les conditions de cet essai : un accès internet fibré, à moins de deux mètres de la box, et surtout, en ayant déconnecté tous les appareils susceptibles de s’y connecter. Bref, les conditions étaient optimales pour que le jeu tourne bien. Peut-être que cela sera réglé avec le temps, cependant ce n’est pour l’heure pas le cas. En l'occurrence un jeu totalement injouable que ce soit graphiquement comme vous pouvez le constater sur ces captures mais aussi manette en main, avec une latence de parfois plus de 15 secondes, si ce n’est plus !