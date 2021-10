Retour à Camena dans Oxenfree II Lost Signals

Nouvelle aventure, mêmes protagonistes

Suite du premier jeu, Oxenfree II Lost Signals se veut tout de même indépendant. Si les connexions entre les deux jeux existent, notamment via le personnage de Riley, il sera possible de jouer au 2 sans avoir fait le 1. Le lore reste cependant présent et de nombreux clins d’œil sont potentiellement à prévoir. Rien qui n’empêche d’explorer le jeu cependant. On retrouve cependant aussi l’esthétique 2D en vue latérale, ainsi que la touche graphique sombre et l’ambiance particulièrement pesante.

Des environnements complexes et un côté puzzle game dévoilé

Oxenfree II Lost Signals propose une exploration en défilement horizontal. Nous avons eu la chance de voir l’un d’entre eux : les grottes et les mines. Elles sont apparemment représentatives de l’univers : à la fois simple et complexe.

Il s’agira d’interagir avec l’environnement, de prendre en compte que nous contrôlons deux personnages, Jacob et Riley, et de ce que cela peut impliquer en termes de gameplay (déplacer l’un, actionner avec l’autre, par exemple). De nombreuses possibilités s’ouvrent alors aux joueurs. De même que l’enquête prend de plus en plus de place.

L’idée de ce titre est de proposer une expérience narrative où l’étrange devient palpable. Où les protagonistes, comme les joueurs, s’interrogent sur la réalité de ce qu’ils vivent. Nous sommes invités à suivre Riley et Jacob, les deux seuls protagonistes, qui n’auront de contacts avec l’extérieur que grâce à un talkie-walkie.Libre au joueur de répondre aux sollicitations (et de déclencher des quêtes annexes), de changer de canal, d’explorer les signaux qui se présentent à eux. Tout comme ils pourront aussi ne pas y répondre, le silence étant un choix. Ce système de conversation radio donne du corps à l’atmosphère lourde du jeu : ça grésille, la radio intervient à certains moments et pas à d’autres, jouant parfois avec nos nerfs.On passe d’un écran à l’autre au rythme des dialogues, de la radio et de quelques événements qui se déroulent autour de nous. Jusqu’à arriver à un portail. Le traverser, c’est voir l’univers différemment, car la question n’est pas où l’on a atterrit, mais quand. Ainsi commence la dimension point & click du titre.