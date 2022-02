A la découverte de Triangle Strategy

Un triangle politique!

Triangle Strategy prend place dans univers de fantasy sur un continent fictif, Norzelia. Ces terres sont celles de trois nations qui se sont affrontées par la passé pour des histoires ressources, dont principalement le sel et le fer. Vivant désormais une paix bien fébrile, il ne manque qu’une étincelle pour raviver ce joyeux bazar à trois.Le récit débute dans l’une de ces trois nations, Glenbrook, où l’on y découvre le protagoniste principal, un jeune homme répondant au nom de Serenor Wolffort. Ce dernier, héritier d’une noble famille, doit accueillir sa promise Frédérica. Elle-même issue de noble lineage, est originaire d’une des deux autres nations, Aesfrost. Leurs fiançailles est évidemment une union arrangée à des fins politiques.Lors de son arrivée à Glenbrook, Frédérica se fait attaquer par des brigands et Serenor en route pour l'accueillir vient à son secours sans douter de qui elle est. C’est le point de départ d’un récit qui s’annonce intense et riche.En effet, ce que nous retenons de notre première expérience, c’est qu’il y a énormément de récit. On sent de nombreuses intrigues qui sont prêtes à nous exploser à la figure. La tension règne entre les trois pays. D’autant plus que cela ne s'atténue pas avec les choix qui vont orienter l’aventure.Comme cela l’a été annoncé, à travers Serenor, vous devez orienter l’aventure à travers trois réponses face à certaines questions. Ses choix sont très importants et détermineront des évènements futurs. Peut-être que certaines réponses feront éclater le conflit tant attendu.On constate que l’action reste plutôt en retrait par rapport à la narration qui est vraiment très présente. Est-ce que l’entièreté du titre sera de cet acabit ? Nous verrons cela en mars mais pour le moment cet aperçu est avare en bataille.Elles ne sont pas absentes pour autant. De ce côté, nous avons affaire à du tactical très classique. Les habitués ne seront pas du tout déroutés bien au contraire. On retrouve rapidement les réflexes d’un FF Tactics ou encore d’Orgre tactics avec des avantages du terrain, des coups dans le dos et des attaques depuis un point surélevé.Beaucoup plus proche de ces deux franchises qu’un Fire Emblem, on y trouve quand même des attaques en tenaille comme dans Awakening et un marquage au sol qui alerte du périmètre d’attaque des ennemis. Rien qui ne déborde d’originalité sur le plan des affrontements. Reste à voir ce que va donner la suite.