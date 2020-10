Impressions de Hyrule Warriors : L'Ère du Fléau (Switch)

Hyrule Warriors l’Ère du Fléau : « Voici l’autre histoire des Prodiges... » Une surprise presque gâchée par un community manager, mais une bonne surprise quand même que cette démo d'Hyrule Warriors l’Ère du Fléau, maintenant disponible sur l'eShop, que Valentin a découvert pour vous et vous présente dans cet article. Impressions

Après une journée à attendre suite à une fuite sur le site officiel de Nintendo en Corée, c’est lors d’un Nintendo Direct Mini: Partner Showcase que Nintendo a dévoilé puis rendu disponible dans la foulée une version de démonstration d'Hyrule Warriors : l’Ère du Fléau dont la version complète arrive le 20 Novembre prochain. Très attendu, nous pensions au moment de sa première présentation que ce titre avait pour objectif de nous raconter les événements qui se sont déroulés avant le début de The Legend of Zelda: Breath of the Wild, avant que Link et Zelda échouent à vaincre Ganon. Cependant, Nintendo et Tecmo Koei semblent nous réserver quelques belles surprises scénaristiques assez inattendues. On vous en parle avec nos premières impressions, après avoir parcouru en long, en large et en travers cette version de démonstration d’Hyrule Warriors : l’Ère du Fléau !

Par ValentinPN

ValentinPN Publié le 29/10/2020

à 14h02

Hyrule Warriors : L'Ère du Fléau - Démo gratuite disponible ! (Nintendo Switch) 29/10/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube « Ouvre les yeux... Réveille-toi... » C’est par ces mots de la Princesse Zelda que débute The Legend of Zelda: Breath of the Wild sorti en 2017 sur Wii U et Nintendo Switch. Il ne fait aucun doute que cet opus de la série The Legend of Zelda a marqué les esprit et qu’il a permis à la Nintendo Switch d’être dès son lancement un succès. Pour rappel, même si on doute que vous l’ayez oublié, The Legend of Zelda: Breath of the Wild vous fait parcourir les contrées d’un Royaume d’Hyrule ravagé par le Fléau également connu sous le nom de Ganon. Comme moi, vous avez très certainement imaginé ce qu’il a bien pu se passer près de 100 ans avant les événements du jeu et c’est l’une des promesses que nous fait ce nouvel Hyrule Warriors, nous raconter l’incroyable histoire de ce qu’il s’est passé il y a une centaine d’années, avant même la défaite de Zelda et Link face à Ganon mais finalement cette promesse n’est tout simplement pas tenue d’emblée lorsque l’on démarre cette version de démonstration du jeu.



En effet, attention : c’est à partir de ce moment-là de notre preview que vous allez commencer à être spoilé, l’ouverture de cette version de démonstration se fait via une magnifique cinématique nous montrant des événements de The Legend of Zelda: Breath of the Wild que l’on connaît bien mais d’un autre point de vue qui nous fait faire la connaissance d’un nouveau « personnage » que l’on a pu découvrir dès la première présentation du jeu : le Mini Gardien. Alors que Zelda et Link font face à Gardien qui fera presque trépasser ce dernier, le Mini Gardien fait face également à ce même type d’ennemi au sein du Château d’Hyrule mais qui, on ne sait pas comment, fait apparaître un portail lui faisant remonter le temps, pour prévenir nos héros du drame qui va arriver.





En terme de jouabilité, Hyrule Warriors l’Ère du Fléau reprend les bases du premier épisode qui était sorti sur Wii U, Nintendo 3DS et Nintendo Switch qui lui même reprenait les bases de la série Dynasty Warriors, à savoir des confrontations face à des hordes d’ennemis sur d’immenses champs de batailles. Dans cette version de démonstration, Koei Tecmo et Nintendo nous proposent, entre autres quêtes annexes, de découvrir les deux premières missions du jeu qui nous permettent notamment de contrôler les personnages de Link, Impa et Zelda. La première était assez classique mais cela n’est pas étonnant pour une première, on devait nettoyer le champ de bataille apprenant les bases du titre comme l’utilisation ingénieuse de la tablette Sheikah, avec ses différents pouvoir issus de The Legend of Zelda: Breath of the Wild. La deuxième quant à elle est de mémoire assez inédite de par son concept et propose une certaine difficulté car elle nous propose de fuir face à un Gardien surpuissant qu’il faudra attirer dans une embuscade pour l’affaiblir.





Avec cette version de démonstration d’Hyrule Warriors : l’Ère du Fléau, Nintendo et Koei Tecmo nous livrent les débuts d’une expérience qui nous le pensons sera très plaisante en étant restée très fidèle à l’esprit de The Legend of Zelda: Breath of the Wild, qui permettra peut-être à beaucoup de joueurs de découvrir le gameplay des Dynasty Warriors sans être trop brusqués. Vous l’aurez compris, ce premier contact avec Hyrule Warriors : l’Ère du Fléau nous donne envie encore plus envie d’y jouer mais il faudra attendre le 20 novembre prochain pour continuer notre aventure.