Yum Yum Cookstar allume ses fourneaux sur Switch

Si des titres de préparations culinaires arrivent régulièrement sur nos étales, Yum Yum Cookstar a quelques arguments pour se faire remarquer. Sur une bande-son de Nile Rodgers (il a co-écrit Get Lucky avec Daft Punk et a été producteur de Madonna, Chic et David Bowie) qui devrait nous aider à swinguer dans notre cuisine, ce ne sont pas moins de 70 recettes qui nous seront proposées, dans un concours de cuisine organisé par la cheffe Yum Yum !

Artiste gastronome et fan de nourriture de licorne, le menu de la cheffe Yum Yum contient des plats originaux et leurs déclinaisons végétariennes, comme les gaufres arc-en-ciel, les smoothies licorne, les sushis burritos et les gâteaux à étages au pain perdu. Trois juges, Amrobisa, Brasil et Max, seront chargés de noter vos créations et useront de tournures humoristiques écrites par les auteurs du magazine National Lampoon.





Pour pouvoir réaliser tout cela, vous allez devoir apprendre à préparer avec soin chaque recette, en découpant, hachant, en faisant frire ou cuire votre préparation. Le motion gaming semble être intégré dans les possibilités du jeu et bon point, l’écran tactile est pris en charge.

Testez vos talents dans de multiples modes de jeu et via quatre niveaux de difficulté. Des défis quotidiens et des tournois sur invitation organisés par les juges vous permettront de déverrouiller de nombreux éléments vous permettant de personnaliser votre cuisine ainsi que les appareils qui la composent.

Caractéristiques :

- Défis culinaires quotidiens



Yum Yum Cookstar est disponible sur l’eShop et en version physique pour 39,99 €. Titre familial, il pèse 3121 Mo et toute l’interface du jeu est en français. Un joueur par console. A vos couteaux !



Yum Yum Cookstar Release Trailer [FR] 11/12/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Source : PR



