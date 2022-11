Sonic Frontiers : Sega vous accompagne avec sa série de tutos Speed Strats.

Il était attendu et est désormais disponible pour un gameplay un peu plus riche que d’habitude. Pour aider les nouveaux joueurs à prendre en main le titre et à en tirer tout son plein potentiel, Sega lance une série de vidéos destinée à nous apprendre comment réaliser diverses actions spécifiques au sein du jeu. Le premier volet est désormais disponible. Vous ne devriez bientôt être mieux armé pour réunir les Émeraudes du Chaos et pour déjouer les plans du Dr. Eggman.

Défis - Les joueurs peuvent prendre part à différents défis afin de débloquer de nouvelles portions de la carte, des chemins de voyage instantané ainsi que des récompenses. Débloquer la carte aidera à trouver les Gardiens, les portails vers le cyberespace, les jetons souvenirs, et bien plus ! Pour trouver un défi, cherchez le cercle rouge marqué d'un point d'interrogation. Attention, certains défis s'effectuent la nuit uniquement, ils seront marqués par une icône de lune.

Course-boucle - La Course-boucle peut être utilisée pour résoudre des énigmes, vaincre des ennemis, générer des anneaux ou rassembler des objets à ramasser. Les joueurs peuvent utiliser la Course-boucle autour des emplacements marqués par une icône de coffre au trésor. Cela leur donne une chance de débloquer des tas de jetons souvenirs, de mécanismes, d'unités du Chaos, et bien plus. En dessinant le symbole de l'infini avec le sillage de lumière, Sonic gagnera une jauge de turbo illimitée pendant une courte période ! Les joueurs peuvent également débloquer le turbo de puissance de Sonic en rassemblant la quantité maximum d’anneaux possible.

Essor rail - Les rails débloqués lors de défis servent aussi pour le voyage instantané. Pour s'élancer depuis un rail, il faut trouver un rail avec une forte inclinaison et activer le turbo de puissance de Sonic afin de prendre des raccourcis ou atteindre des zones élevées facilement. Il vaut mieux maintenir les boutons de turbo et de saut pendant l'escalade.

Aide des Kocos - Au fur et à mesure que vous trouvez les Kocos perdus, amenez-les au Koco doyen pour augmenter votre vitesse ou votre maximum d’anneaux. Au fil des niveaux, vous pourrez débloquer des compétences comme l'escalade rapide, plus de points de vie en combat ou encore la faculté d'utiliser le turbo de puissance en continu sans avoir à obtenir la quantité max de d’anneaux. Apportez des graines d'attaque rouges ou des graines de défense bleues au Koco ermite pour recevoir des améliorations de combat utiles.

Saut vertical - Pour la toute première fois le saut vertical de Sonic Mania débarque en 3D. Le saut vertical est particulièrement utile pour escalader les falaises et les parois rocheuses car la décharge soudaine de vitesse vous propulse vers le haut. Vous pouvez aussi l'utiliser pour dévaler les collines avec aisance.

Pluie de météores - Cet événement spécial advient une nuit au hasard et réanime les ennemis et objets dans les zones ouvertes. Pendant ce temps, une machine à sous fera son apparition, en ramassant les fragments d'étoile, Sonic pourra utiliser cette machine à sous pour avoir une chance d'obtenir des pièces violettes servant à la pêche.

Voyage instantané - Dans le jeu de pêche de Big the Cat, les joueurs peuvent attraper des parchemins des Kocos ermite et doyen, qui leur permettront de se téléporter instantanément vers ces derniers depuis la page Voyage instantané de la carte. Débloquer entièrement la carte activera le voyage instantané entre le cyberespace et les portails de zones de pêche.

Sonic Frontiers: Speed Strats - Open Zones 11/12/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Sega nous donne rendez-vous pour le prochain épisode de Speed Strats pour Sonic Frontiers, où Sonic ira pêcher avec Big the Cat et partagera d'autres astuces de jeu.Sonic Frontiers est maintenant disponible sur PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch™ et sur Steam. N’hésitez pas à nous laisser vos commentaires autour de ce jeu sur notre forum et notre DiscordPN.