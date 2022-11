Commandos 2 & 3 – HD Remaster Double Pack est disponible

Une double compilation intéressante sur Switch, même si on regrettera l’absence de Praetorians HD Remaster disponible sur le portage Sony. La licence Commandos remonte à 1998 sur PC et propose des jeux de stratégie tactique en temps réel. Globalement, ce qui devrait faire plaisir à Indiana Jones, vous allez devoir botter le derrière des nazis au détour d’une dizaine de missions pour le volet 2 et portant le tout à 22 missions lorsqu’on ajoute le troisième opus.

Prévoyez du temps et de la sueur car les missions sont longues et difficiles. Chaque titre se veut très complet mais pas évident à prendre en main. Les missions sont variées et accrocheuses, cependant un simple tutoriel peut être délicat parfois, il va falloir sauvegarder régulièrement votre progression. Le portage console apporte la gestion des manettes, une interface modernisée, un tutoriel repensé, une caméra pivotable sur 360 degrés avec la possibilité de zoomer/dézoomer. Une caméra très importante car pour interagir avec certains éléments du décor, cela se joue parfois à quelques pixels près.

Si le gameplay est complet, le lissage HD des graphismes n’efface pas totalement le poids des âges des jeux, l’upgrade HD ayant oublié de mettre au même niveau les cinématiques. On s’y perd parfois et l’ergonomie du jeu peut se montrer traitre. Le stick gauche sert à la fois à s’accroupir mais également à sprinter. On comprend très vite que ces deux actions antinomiques peuvent causer quelques soucis dans le feu de l’action.

Commandos 2 HD Remaster nous propose neuf environnements différents. Chaque soldat possède ses propres compétences, à vous de jongler au mieux parmi les différents membres de votre troupe. La version Switch tourne correctement en mode portable même si on regrettera des polices de caractère un peu trop petites, attention donc aux possesseurs d'une Switch Lite. Quelques chutes de framerate et de l’aliasing visible de temps en temps plombe la qualité du portage au niveau technique même si l’essentiel du gameplay et la richesse de jeu sont préservés.

Commandos 3 nous promène dans les grandes batailles de la seconde guerre mondiale. Des tranchées mortelles de Stalingrad aux assaut du débarquement en Normandie, il vous faudra beaucoup de courage avant d’aller frapper le troisième Reich en son cœur, à Berlin. La difficulté monte encore d’un cran.

Les joueurs intéressés par ce pack doivent s’attendre à du costaud au niveau difficulté. Si vous avez la fibre tactique et la patience d’un moine Shaolin, lancez-vous ! Si vous avez tendance à pester assez rapidement, ce pack n’est peut-être pas fait pour vous dans l’immédiat.





Caractéristiques principales :

- Remanié en haute définition : Commandos 2 & 3 – HD Remaster Double Pack comprend des textures et des modèles 3D entièrement retravaillés, des commandes améliorées, une interface peaufinée et des tutoriels afin de faciliter la compréhension du gameplay.





- Menez des Commandos intrépides : Des unités spéciales sous votre commandement : les bérets verts, les artificiers, les tireurs d'élite, les nageurs de combat, les espions et les voleurs sont des experts dans leur domaine et sont indispensables pour la réussite de votre mission





- Revivez les campagnes emblématiques de la Seconde Guerre mondiale : Du camp d'entraînement aux 22 missions à risque, revivez l'Histoire et participez à son dénouement.





- Ralliez vos troupes pour des parties multijoueur : Défiez-vous dans les modes « Match à mort » et « Capturez les drapeaux » de 2 à 8 joueurs, chacun proposant différentes conditions de victoire.







Commandos 2 and 3 HD Remaster Double Pack - Official Release Trailer 11/12/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube Comptez sur un tarif de 39,99 € pour ce pack qui nécessite 2297 Mo pour s'installer. Interface en français. La version physique est actuellement en promotion à 29,99 € sur Amazon . Pensez à jeter un coup d'oeil sur les offres des autres distributeurs.

Source : PR