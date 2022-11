Freedom Games tease cinq nouveaux titres sur Switch pour 2023

C’est un peu Noël avant l’heure avec l’annonce d’un planning assez de dense de sorties à destination de la Nintendo Switch, tous les titres devant sortir au cours du premier trimestre 2023.





Monorail Stories

Commençons par Monorail Stories, une expérience narrative multijoueur asynchrone primée de Stelex Software dont la sortie est calée pour le jeudi 19 janvier 2023. Silvie et Ahmal voyagent chaque jour sur le même Monorail, mais à des heures différentes et dans des directions opposées. Ils rencontrent des personnes différentes et font des choix différents, mais ils ne savent pas qu'ils partagent une histoire commune.









Monrail Stories Launch Trailer 11/12/2022 Mars Base Vous avez donc le contrôle de deux personnages jouables, un mode multijoueur asynchrone, l'intégration de Twitch, un mode histoire saisonnier, de nombreuses histoires avec un casting de voyageurs haut en couleurs, des graphismes en pixel-art travaillés et une bande-son de qualité. Clin d'oeil pour notre rédacteur en chef, il sera beaucoup question de chats ! Le titre devrait coûter 14,99 €.

Mars Base est une simulation agricole futuriste de KZ Games et sera disponible le jeudi 26 janvier 2023. Dans ce petit jeu de survie, commencez les fondations d'une colonie martienne dans la région d'Erebus Montes pour faire lentement verdir la planète rouge. Accueillez de nouveaux colons selon un calendrier semestriel et découvrez d'anciens secrets oubliés.

En tant que botaniste dans cette expédition, vous aurez pour mission de transformer une planète morte en un véritable écosystème, plante après plante. Les autres colons vous seront reconnaissants de leur épargner la famine.





Les sols martiens peuvent être secs et toxiques, alors il faudra être créatif ! En partant de ressources de base, fournies chaque jour par les autres colons, vous pourrez rendre ces terres désolées en un berceau pour la vie.

Un colon ne vit pas que de patates « à l’engrais humain ». Étendez vos activités agricoles pour diversifier vos cultures et subvenir à tous les besoins en nutriments. Il va falloir des vitamines pour vaincre le scorbut !





Vous devrez utiliser toute une gamme d’outils pour atteindre vos objectifs allant de planteuses modulables à l’infini jusqu’à des robots pour automatiser votre travail. Mars est plus qu’une nouvelle avancée de l’homme vers les étoiles. C’est également une planète aux plaines battues par les vents, aux montagnes cyclopéennes cachant de gigantesques tunnels de lave et systèmes de grottes, et donc l’un des endroits les plus hostiles pour l’homme. Récoltez vos cultures et emportez-les lors de vos expéditions d’exploration en dehors de Mars Base !

Si vous parvenez à braver les cyclones de poussière à la surface et les mystères engloutis sous terre, vous gagnerez de précieuses ressources. Vous pourriez bien arriver à faire avancer l’objectif scientifique de la mission, tant que vous y êtes ! Fabriquer c’est survivre. Ramenez des ressources et voyez ce que vous pouvez en faire pour survivre aux défis qui vous attendent sur Mars... ou concentrez-vous sur vos projets agricoles !





Si vous avez un peu de temps, mettez votre toque et inventez la gastronomie martienne locale avec ses produits frais, baladez-vous en rover pour faire vos recherches ou construisez des fusées pour explorer les corps célestes qui gravitent autour de vous. Mettez-vous à l’aise dans vos quartiers entièrement personnalisables où vous pourrez prendre un repos bien mérité après votre dur labeur. Nous rappelons à tous les colons que même si le sommeil est optionnel, le travail ne l’est pas.



Mars Base - Launch Trailer 11/12/2022

Monster Outbreak

Monster Outbreak, un jeu de survie pixelisé en vue de haut, d'inspiration rétro, développé par GameMunchers. Le titre sortira le jeudi 9 février 2023. Construisez une forteresse impénétrable et défendez-vous contre des bataillons de monstres vicieux. Survivez en solo ou demandez l'aide d'un ami en écran partagé local classique ou en multijoueur en ligne pour construire une forteresse indestructible.

L'orbe dimensionnel était une promesse de richesses et de connaissances au-delà des rêves les plus fous de l'humanité. Il était caché de tous jusqu'à ce qu’on le découvre et l’apporte au roi. Par sa nature humaine, le roi fut aisément tenté, et pendant un temps l’orbe remplit sa promesse. Grâce à l’orbe, des richesses, connaissances et histoires incroyables circulèrent dans tout le Royaume... Puis vinrent les monstres.

Prenez le contrôle de Yulia, la dernière survivante de la Garde royale, et affrontez les hordes de monstres sans fin engendrées par l'orbe dimensionnel devenu hors de contrôle. Equipez-vous, préparez vos défenses, posez des pièges, préparez un éventuel dernier repas et essayez de rester en vie. Vous pouvez vous lancer dans l'aventure seul ou avec d'autres survivants, en utilisant l'écran partagé local classique ou le multijoueur en ligne.



Monster Outbreak Launch Trailer 11/12/2022 Le titre devrait coûter 14,99 €.

Tyrant's Blessing

Tyrant's Blessing est un RPG tactique au tour par tour développé par Mercury Game Studios. Il sortira normalement le jeudi 23 février 2023. Rassemblez les restes de l'humanité et des animaux domestiques dévoués (mais tout aussi mortels) pour combattre la "bénédiction" du Tyran avant qu'il ne transforme le monde en une armée de morts-vivants toujours obéissants. Un titre qui devrait coûter 19,99 €.



Une démo est disponible pour les joueurs PC sur Steam ici





Le Tyran est apparu en Tyberia en promettant un paradis sans guerre, sans souffrance... et sans mort. Pour entrer dans son paradis, les Tybériens n'avaient qu'à mourir aux mains de son armée de défunts. La guerre s'est terminée avant même d'avoir commencé. Des milliers de personnes ont péri dans le sillage du Tyran, avant d'être ramenés dans son giron en tant que serviteurs indéfectibles, liés par la magie. Les quelques guerriers encore en vie sont éparpillés dans ce qui reste de leur royaume, cherchant inlassablement un moyen de retourner la situation contre le tyrannique Tyran. Menez leur vague de soulèvement, vainquez l'armée des morts et repoussez le monstrueux seigneur dans les profondeurs de la mer d'où il est venu.









Tyrant's Blessing est un jeu tactique au tour par tour où votre aptitude à planifier, à vous adapter et à établir une stratégie est plus importante que d’optimiser vos unités ou de trouver l’arme la plus tranchante du lot. Choisissez chaque jour de nouvelles batailles, faites des choix difficiles et utilisez intelligemment les atouts de ces insurgés habillés de haillons pour vaincre les hordes de morts-vivants. Vous aurez peut-être une chance de ramener la vie à Tyberia. Avant de mener bataille contre les légions du Tyran, vous devrez vous assurer de vivre assez longtemps pour reconquérir l'Île.

Choisissez entre vous battre, sauver les vivants des morts-vivants ou économiser vos forces. Chaque décision est cruciale pour l’avenir de la rébellion. Tout au long de votre périple à travers Tyberia, vous ferez des rencontres aléatoires qui vous pousseront à prendre des décisions difficiles. Vous mettrez-vous en travers de la route de bandits de grand chemin tout en risquant la vie de vos hommes ? Sauverez-vous un enfant, au risque de perdre du temps et des ressources ? Seuls votre morale et vos idéaux vous donneront la réponse. Le Tyran ne peut être vaincu sans détruire son armée de morts-vivants. Cependant, frapper l'ennemi aussi fort que possible ne suffira pas pour remporter la victoire. Analysez la mêlée et planifiez en conséquence. Placez les guerriers autour du champ de bataille pour conserver un avantage stratégique. Restez toujours attentif à votre environnement : faites voler la poussière pour aveugler vos ennemis, sautez par-dessus des pierres ou cachez-vous dans des buissons pour éviter les attaques ennemies.







Attention à l'ennemi : chaque attaque est prévisible, mais faites attention, car chaque déplacement génère une ombre. Ce vestige de personnage peut toujours être attaqué s'il n'y a aucun moyen de l'éviter... Renversez les ennemis et les obstacles, protégez les héros les plus faibles avec ceux qui peuvent encaisser les dégâts, et enchaînez de puissantes attaques élémentaires en tirant avantage de l'environnement. La force brute est viable, mais il vaut mieux combattre intelligemment que durement.

Chacun de vos héros a sa propre personnalité, ses propriétés et ses capacités. Qui choisirez-vous de mettre en danger ? Enrôlez vingt héros sacrés, chacun avec un ensemble distinct de capacités qui peuvent changer radicalement le cours d'une bataille. Mais prenez garde : Tous les héros n'apparaissent pas au cours d'une partie, et tout le monde n'est pas assuré de sortir vivant de cette quête. Composez la bonne équipe. Un assassin fera usage des espaces confinés, tandis qu'un archer aura besoin de plus de distance. Certains héros peuvent même emmener leurs familiers avec eux, qui donneront un coup de pouce au groupe pour gagner une bataille.



Tyrant's Blessing - Launch Trailer 11/12/2022

Terracotta

On termine par Terracotta, une aventure d'action-puzzle en pixel art de Appnormals, prévue pour le jeudi 16 mars 2023. Canalisez l'énergie Tao pour basculer entre les royaumes Yin et Yang afin de résoudre des énigmes cinétiques, éviter les attaques de soldats maudits et tester la puissance de boss légendaires en tant que dernier guerrier Terracotta survivant.











On devrait en apprendre un peu plus lors de la sortie du jeu le 14 novembre 2022 sur PC Steam. En attendant, découvrons le trailer, nous n'avons pas encore d'indication de tarif.



Terracotta - Official Trailer | Summer of Gaming 2022 11/12/2022

Une vague importante de sorties, expliquée par le Directeur de l’édition de Freedom Games, Benjamin Tarsa.





Nous avons entendu notre communauté haut et fort tout au long de 2022. Après chacune des sorties de ces projets de passion indé, nos fidèles fans ont tous eu la même demande immédiate : "Quand pourrai-je jouer sur ma Switch ? !". Nous récompenserons toujours nos supporters avec des produits de qualité sur toutes les plateformes et nous viserons à éliminer les attentes futures avec des lancements simultanés à l'avenir.





