Nintendo OSAKA : un nouveau Nintendo Store a ouvert ses portes à Osaka

Il s'agit de la seconde boutique gérée en direct par Nintendo au Japon, après Nintendo TOKYO : Nintendo OSAKA accueille désormais le public au 13e étage du magasin Daimaru Umeda de 10 à 20h. Compte tenu de la forte attente d'une nouvelle boutique de ce genre, seuls les visiteurs en possession d'un ticket pourront pour le moment accéder aux rayons bien garnis de la boutique.Cette seconde boutique s'appuie sur le look de la première, ouverte depuis novembre 2019 à Shibuya. Plus de 1000 références sont proposées à la vente, parmi toutes les franchises de Nintendo : Animal Crossing, Pikmin, Super Mario, The Legend of Zelda... Il serait terriblement difficile de ne pas craquer pour la moitié des produits en entrant dans une boutique de ce genre ! Notons qu'en plus, Nintendo OSAKA dispose de quelques produits exclusifs, comme un T-shirt au gris ou au rouge Nintendo, ou un stylo 4 couleurs.Cette seconde boutique a plusieurs atouts pour elle : d'une part, elle est un peu moins éloignée du siège de Nintendo situé à Kyoto mais surtout, elle n'est pas très loin du parc d'attractions Universal Studios, où une zone Super Nintendo World a ouvert ses portes il y a quelques mois et que Fred vous propose de visiter avec lui dans ce reportage A deux pas de la gare Osaka JR, le centre commercial qui accueille Nintendo OSAKA est facile d'accès pour les visiteurs. Les fans pourront en plus des produits dérivés évoqués plus haut acheter tous les produits Nintendo disponibles comme des consoles de jeux et des jeux vidéo.A lire aussi : un second Nintendo Store annoncé à Osaka Pour l'occasion, Nintendo a ajouté de nouvelles références qui seront disponibles aussi dans ses autres magasins à Tokyo ou Universal : un set d'assiettes et couverts Yoshi, des vêtements Animal Crossing, des petits pots de fleur Pikmin trop mignons (notez l'objectivité de votre dévoué).Sources : Denfaminico Gamer via Siliconera Ce genre d'actualité vous donne envie de voyager ? Ne bougez pas, on vous propose de visiter le Nintendo City Store de New-York où Thibault a réalisé un reportage inoubliable pour PN il y a quelque temps déjà !