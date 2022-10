Nintendo OSAKA : un 2e Nintendo Store ouvre au Japon le 11 novembre 22

Galerie images 15/10/2022





C'est le 11 novembre 2022 qu'ouvrira au Japon la seconde boutique physique officielle de Nintendo au Japon : Nintendo OSAKA. Le magasin ouvrira ses portes dans le centre commercial Daimaru Umeda, un centre commercial perché au... 13e étage de l'immeuble où Nintendo a décidé de s'installer.Il s'agira du second magasin officiel de Nintendo au Japon, ouvert 3 ans après une première expérience que l'on jugera concluante vue l'ouverture de cette nouvelle boutique. En effet, Nintendo TOKYO avait ouvert en novembre 2019.Le modèle économique de Nintendo OSAKA restera conforme à ce que le public a pu découvrir à Tokyo : des consoles et des jeux vidéo seront en vente, mais aussi et peut-être surtout des produits dérivés en tout genre, des t-shirts aux sacs à dos en passant par les mugs et les porte-clés.Les franchises de Nintendo seront toutes au rendez-vous, de Mario à Animal Crossing en passant par Zelda et Splatoon, la folie du moment au Japon. Nintendo annonce que de nouveaux produits seront vendus exclusivement au store physique, tandis que d'autres seront aussi disponibles à Tokyo ou via le site japonais My Nintendo Store.A lire aussi : ThibaultPN visite le Nintendo City Store de New-York L'accès au magasin 24h avant l'ouverture officielle sera réservé aux heureux joueurs tirés au sort par Nintendo afin d'entrer. 2000 personnes seront en effet tirées au sort. Les résidents japonais — ou heureux visiteurs de passage maintenant que les frontières avec le Japon sont de nouveau ouvertes, peuvent s'inscrire au tirage en sort via le site officiel de Nintendo Source : Nintendo