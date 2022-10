Un salarié licencié obtient 26000€ de dommages et intérêts de la part de Nintendo et Ashton Carter

Nintendo est reconnaissant qu'une résolution ait été trouvée dans l'affaire du NLRB afin que nous puissions continuer à nous concentrer sur la garantie que notre environnement de travail reste accueillant et favorable à tous nos employés et associés. Cette approche est fondamentale pour les valeurs de notre entreprise. Dans le cadre de l'accord public, toutes les parties restent tenues de ne pas divulguer les informations commerciales confidentielles et les secrets commerciaux de Nintendo, qui sont essentiels à notre processus de développement et à nos offres de produits.

Les faits remontent au printemps, quand Mackenzie Clifton a interpellé le management de Nintendo sur le droit de se syndiquer dans l'entreprise : quelques jours plus tard, sous prétexte d'un tweet dévoilant des informations confidentielles, Mackenzie Clifton est licencié. Employé par la société Ashton Carter au pôle QA de Nintendo of America, Mackenzie Clifton est donc un prestataire chez Nintendo quand aussi bien Nintendo et Ashton Carter décident de mettre un terme à son contrat.Mais l'ancien salarié est convaincu que son licenciement est lié à son intérêt pour la défense des intérêts des salariés par le biais d'une représentation légale : un syndicat. C'est un sujet très sensible aux États-Unis, on avait ces derniers mois beaucoup parlé du vote chez Amazon pour créer des syndicats dans l'entreprise (proposition finalement rejetée suite à une grande campagne de communication de l'entreprise en faveur du "non").Écoutant les arguments de Mackenzie Clifton, le NLRB a plutôt semblé de cet avis lui aussi, et outre les dommages et intérêts exigés pour dédommager Mackenzie Clifton, Nintendo devra aussi pour une période d'au moins 60 jours afficher une note d'informations dans ses locaux pour rappeler quels sont les droits des salariés.Dans le jugement rendu par le NLRB, Nintendo doit afficher des textes avec certaines mentions en lettres capitales, dans les tableaux d'affichage de l'entreprise aux Etats-Unis.Un porte-parole de Nintendo s'est réjoui qu'un accord ait pu être trouvé :A lire aussi : Des plaintes pour harcèlement chez Nintendo of America On ne peut que se réjouir que la voix de Mackenzie Clifton ait pu être entendue par la justice américaine, et ce d'autant plus que le tweet justifiant la décision de Nintendo de mettre au terme au contrat de son prestataire ne divulguait pas vraiment d'informations très confidentielles :Sources : Nintendo Everything