Pokémon Ecarlate & Violet des guides de jeux prévus au Japon

#PokémonScarletViolet : deux guides sur les jeux sortiront au Japon :

• un guide sur l'histoire etc sortira le 16 décembre

• un autre guide, plus encyclopédique sortira le 2 février 2023 pic.twitter.com/7RMi4dPMiL — Pokekalos (@Pokekalos) October 14, 2022

A l’approche des nouveaux jeux de la licence Pokémon pour le 18 novembre prochain, de plus en plus d’informations sont dévoilées. Notamment la sortie de plusieurs guides sur les jeux Pokémon Ecarlate & Violet.Comme fait précédemment pour les versions Epee & Bouclier, il y aura un guide sur l’histoire prévu le 16 décembre afin de nous développer l’aventure au maximum pour mieux se diriger et nous indiquer un maximum d’informations sur chaque zone. Mais aussi un guide Pokédex prévu le 16 février qui nous servira de compléter au maximum celui-ci.Vous trouverez également dans les guides les différentes attaques apprises par les Pokémon et divers compléments d’informations.Mais pour l’heure ces guides ne sont prévus pour une sortie qu’au Japon, donc ne nous affolons pas. Nous espérons qu’une traduction au moins vers l’anglais serait possible mais d’après l'information disponible à date, cela n’est pas prévu.Alors restons patient et attendons de voir si nous aurons la chance de mettre la main sur ces guides. Si vous souhaitez davantage d’informations sur les jeux, nous vous invitons à lire notre article avec le récapitulatif de la vidéo de 14 minutes sortie récemment.